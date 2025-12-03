Γαλλία: Το επιτραπέζιο παιχνίδι που προκάλεσε την οργή του υπουργού Εσωτερικών – Σατιρίζει την ακροδεξιά και έγινε ανάρπαστο

  • Ένα νέο επιτραπέζιο παιχνίδι, το «Fachorama», που σατιρίζει την ακροδεξιά στη Γαλλία, εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες και προκάλεσε την επίσημη καταγγελία του υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες.
  • Το παιχνίδι αντικαθιστά παραδοσιακές φιγούρες με πολιτικά πρόσωπα και αστυνομικούς που συνδέονται με την ακροδεξιά, με την κάρτα του «Ρατσιστή αστυνομικού της BAC» να προκαλεί ιδιαίτερη οργή στο υπουργείο.
  • Το συνδικάτο Alliance-Police Nationale χαρακτήρισε το παιχνίδι «προσβολή προς τους συναδέλφους μας» και ζήτησε την άμεση απόσυρσή του.
Νίκος Παγουλάτος

διεθνή

Ένα νέο επιτραπέζιο παιχνίδι που σατιρίζει την ακροδεξιά στη Γαλλία έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα, καθώς η κυκλοφορία του «Fachorama» εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες και οδήγησε τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες, να καταθέσει επίσημη καταγγελία.

Το παιχνίδι, προϊόν συνεργασίας του εκδοτικού οίκου Libertalia με την αντιφασιστική συλλογικότητα La Horde, έχει ήδη γίνει ανάρπαστο ενόψει επανεκτύπωσης τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Europe 1, ο Νούνιες κατέθεσε μήνυση περίπου έναν μήνα μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού, στις αρχές Νοεμβρίου.

Οργή στο υπουργείο Εσωτερικών

Το «Fachorama», βασισμένο στο γνωστό παιχνίδι «Happy Families», αντικαθιστά τις παραδοσιακές φιγούρες -όπως μητέρα, πατέρα ή γιαγιά- με πολιτικά πρόσωπα, αστυνομικούς και δημοσιογράφους που συνδέονται με την ακροδεξιά.

Όπως επιβεβαίωσαν στο TF1-LCI πηγές προσκείμενες στον Λοράν Νούνιες, η παρουσία τέτοιων καρτών προκάλεσε την οργή του υπουργείου.

Μία από τις πιο επίμαχες κάρτες είναι αυτή του «Ρατσιστή αστυνομικού της BAC», που παρουσιάζεται ως υποστηρικτής του φυλετικού διαχωρισμού και της καταστροφής καταυλισμών μεταναστών.

Η κάρτα αναφέρει επιπλέον: «Ενώ είναι απλώς συνεργός του κρατικού ρατσισμού, είναι πρόθυμος να κάνει ένα βήμα παραπάνω». Η συγκεκριμένη περιγραφή εξόργισε ιδιαίτερα το υπουργείο Εσωτερικών, αλλά όχι μόνο αυτό.

Πηγή: Χ / @LibertaliaLivre

Αντιδράσεις από συνδικάτο της αστυνομίας

Το παιχνίδι, αν και παρουσιάζεται ως χιουμοριστικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το συνδικάτο Alliance-Police Nationale (Συμμαχία-Εθνική Αστυνομία), το οποίο συχνά χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιό.

Το συνδικάτο κάνει λόγο για «προσβολή προς τους συναδέλφους μας» και απαιτεί την άμεση απόσυρση του παιχνιδιού από «όλους τους διανομείς».

Ο γενικός γραμματέας του, Φαμπιέν Βανεμελρίκ, είχε προκαλέσει σάλο με περσινή του δήλωση, λέγοντας: «Φτάνει πια με τα αποβράσματα, τα παράσιτα, τους νέους ξένης καταγωγής».

Fachorama

Με αφορμή τη μήνυση, ο εκδοτικός οίκος Libertalia σχολίασε στο X: «Όπως ήταν αναμενόμενο, παρόλο που δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη ειδοποίηση, τα μέσα του Βενσάν Μπολορέ [σ.σ. Europe 1] αφηνιάζουν».


Το «Fachorama» έχει ήδη εξαντληθεί και δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμο για τα Χριστούγεννα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Libertalia, «θα μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία» έως την επανεκτύπωση του Ιανουαρίου.


Η νέα αυτή διαμάχη ξέσπασε τρεις εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα και έρχεται τρία χρόνια μετά την προηγούμενη που είχε προκαλέσει ένα άλλο παιχνίδι, το «Antifa», επίσης σχεδιασμένο από τη Libertalia και τη La Horde.

Οι κάρτες «faf»

Στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου, το «Fachorama» παρουσιάζεται ως «ένα παιχνίδι καρτών εμπνευσμένο από το Happy Families, με μερικές πρόσθετες ανατροπές».

Το κουτί περιλαμβάνει «32 κάρτες “faf” -φασίστας, από το ακρωνύμιο της φράσης “France aux Français” (Η Γαλλία στους Γάλλους)- και 8 κάρτες τζόκερ».

Πηγή: editionslibertalia.com

«Κάθε κάρτα παρουσιάζει μια φιγούρα της ακροδεξιάς, υποδεικνύοντας την κατηγορία, τον τύπο και τις ομάδες στις οποίες ανήκει», εξηγεί η Libertalia.

Στις κατηγορίες περιλαμβάνονται οι «Εδώ είναι το σπίτι μας» (εθνικιστές), «Φασιστική σφαίρα» (social media), «Παλιά ήταν καλύτερα» (αντιδραστικοί), «Είναι παντού» (αντισημίτες), «Ψηφίστε με» (πολιτικοί), «Θεός, οικογένεια, πατρίδα» (συντηρητικοί) και «Γροθιά» (βίαιοι ακροδεξιοί).

Οι κάρτες απεικονίζουν γνωστά πρόσωπα συνδεδεμένα με την άκρα δεξιά -όπως η Μαρίν Λεπέν, ο Σιρίλ Ανούνα και ο Βενσάν Μπολορέ- αλλά και ανώνυμες φιγούρες, όπως βασιλόφρονες ακτιβιστές, αντιεμβολιαστές συνωμοσιολόγους και φονταμενταλιστές ιερείς.

Η La Horde, αντιφασιστική συλλογικότητα με σχέσεις με την ακροαριστερή οργάνωση La Jeune Garde -η οποία διαλύθηκε τον Ιούνιο από το υπουργικό συμβούλιο- αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι από το 2012 «μεταφέρει τις πρωτοβουλίες αντιφασιστικών ομάδων και πρόσθετες πληροφορίες για εθνικιστικές ομάδες, παράγει υλικό (αυτοκόλλητα, χάρτες, διαγράμματα, χρονολόγια, παιχνίδια, βιβλία) και οργανώνει δημόσιες παρεμβάσεις και εκπαιδευτικές συνεδρίες για καλύτερη κατανόηση της άκρας δεξιάς».

Με πληροφορίες από: Le Dauphine Libere, TF1 Info, BFMTV, L’ Humanite

