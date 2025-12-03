Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στέλνει τον Ουμέροφ στις Βρυξέλλες για συνομίλιες με Ευρωπαίους αξιωματούχους – Έπειτα θα μεταβεί στις ΗΠΑ

Ο υψηλόβαθμος διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, θα έχει σήμερα συνομιλίες στις Βρυξέλλες με συμβούλους εθνικής ασφαλείας Ευρωπαίων ηγετών και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ουκρανοί εκπρόσωποι θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη για το τι είναι γνωστό μετά τις επαφές που είχε χθες η αμερικανική πλευρά στη Μόσχα, και θα συζητήσουν επίσης το ευρωπαϊκό τμήμα της απαραίτητης αρχιτεκτονικής ασφαλείας», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στην εφαρμογή Telegram.

Rustem Umerov reported on preparations for today’s meetings in Brussels with the national security advisors to European leaders. The Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine will be joined at these meetings by Chief of the General Staff Andrii Hnatov.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2025

«Αυτή είναι η συνεχής συνεννόηση με τους εταίρους μας και διασφαλίζουμε ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων είναι πλήρως ενεργή», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Η δήλωση έγινε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Το Κρεμλίνο ανέφερε την Τετάρτη ότι δεν επιτεύχθηκε κανένας συμβιβασμός για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο σήμερα, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε πως «είναι λάθος ότι ο Πούτιν απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ».

Πηγή που γνωρίζει την κατάσταση δήλωσε νωρίτερα στο Reuters πως ο Ρουστέμ Ουμέροφ αναμένεται να έχει συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες σήμερα και μπορεί στη συνέχεια να μεταβεί στις ΗΠΑ για συναντήσεις.

Η πηγή δήλωσε επίσης πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιστρέφει στο Κίεβο έπειτα από ένα ταξίδι στην Ευρώπη, όπου επισκέφθηκε το Παρίσι και το Δουβλίνο.

Το κλίμα των συνομιλιών έχει γίνει ακόμη πιο εύθραυστο μετά τη διαρροή ενός συνόλου 28 αμερικανικών προσχεδίων ειρηνευτικών προτάσεων, η οποία προκάλεσε ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς –όπως σημείωσαν– ευνοούσε τις βασικές απαιτήσεις της Μόσχας για το ΝΑΤΟ, τον ρωσικό έλεγχο στο ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας και περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρουσίασαν στη συνέχεια μια αντιπρόταση, ενώ στις συνομιλίες της Γενεύης οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δήλωσαν ότι δημιούργησαν ένα «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι λεπτομέρειες των συζητήσεων αυτών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters