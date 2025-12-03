Κρεμλίνο: Λάθος ότι ο Πούτιν απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «θα ήταν λάθος να πούμε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε το σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ και συζητήθηκε χθες», μεταδίδει το Sky News.

Οι συνομιλίες απλώς σηματοδότησαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, πρόσθεσε, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

«Ο Πούτιν δέχτηκε ορισμένες από τις προτάσεις και απέρριψε άλλες, στο πλαίσιο μιας κανονικής διαπραγματευτικής διαδικασίας», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια σχετικά με τις συνομιλίες, λέγοντας ότι θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι παραγωγικές χωρίς δημόσια σχόλια.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντηθεί με αξιωματούχους των ΗΠΑ για να επιτευχθεί μια λύση σχετικά με τον πόλεμο.