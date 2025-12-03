Κρεμλίνο: Λάθος ότι ο Πούτιν απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «θα ήταν λάθος να πούμε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε το σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ και συζητήθηκε χθες».
  • Ο Πεσκόφ τόνισε ότι «ο Πούτιν δέχτηκε ορισμένες από τις προτάσεις και απέρριψε άλλες, στο πλαίσιο μιας κανονικής διαπραγματευτικής διαδικασίας».
  • Η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντηθεί με αξιωματούχους των ΗΠΑ για να επιτευχθεί μια λύση σχετικά με τον πόλεμο, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο: Λάθος ότι ο Πούτιν απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ
Φωτογραφία: Reuters

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «θα ήταν λάθος να πούμε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε το σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ και συζητήθηκε χθες», μεταδίδει το Sky News.

Οι συνομιλίες απλώς σηματοδότησαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, πρόσθεσε, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

«Ο Πούτιν δέχτηκε ορισμένες από τις προτάσεις και απέρριψε άλλες, στο πλαίσιο μιας κανονικής διαπραγματευτικής διαδικασίας», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια σχετικά με τις συνομιλίες, λέγοντας ότι θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι παραγωγικές χωρίς δημόσια σχόλια.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντηθεί με αξιωματούχους των ΗΠΑ για να επιτευχθεί μια λύση σχετικά με τον πόλεμο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

Γιορτινό τραπέζι: Πόσο ακριβότερο θα είναι φέτος το κρέας – Δείτε αναλυτικά τις τιμές

Δεσμευμένα ακίνητα: Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:52 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

ΕΕ: Βάζει τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου – Η Κομισιόν κάνει λόγο για μια «νέα εποχή» ενεργειακής ανεξαρτησίας

Συμφωνία συνήφθη μεταξύ των ευρωβουλευτών και των ευρωπαϊκών κρατών για να απαγορευθούν το φθι...
12:08 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ρούτε: «Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακροχρόνια σύγκρουση» – Υποβάθμισε την απουσία Ρούμπιο από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες εν μέσω αβεβαιότητας για την...
11:34 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Βίντεο: Τρεις έφηβοι συνελήφθησαν έπειτα από επικίνδυνο challenge του TikTok – Κλωτσάνε πόρτες σπιτιών και φεύγουν τρέχοντας

Τρεις έφηβοι στη Φλόριντα βρέθηκαν στα χέρια της αστυνομίας μετά την συμμετοχή τους σε μια επι...
10:27 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

ΕΕ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απάτη στην πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν – Αφέθηκε ελεύθερη η Μογκερίνι

Η πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι, και ο υψηλόβαθμος αξιωματο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»