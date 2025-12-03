Αλέξης Τσίπρας: Σήμερα το απόγευμα η παρουσίαση της «Ιθάκης» – Η πολιτική πλατφόρμα που θα καταθέσει και το στίγμα για την επόμενη ημέρα

  • Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει σήμερα το απόγευμα το βιβλίο του «Ιθάκη» στο Παλλάς, δίνοντας το στίγμα για την επόμενη ημέρα.
  • Στην τοποθέτησή του, ο πρώην Πρωθυπουργός θα εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για αντίσταση στην «απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας».
  • Παράλληλα, θα υπερασπιστεί το έργο της τετραετίας 2015-2019, υπογραμμίζοντας ότι παρέδωσε μια χώρα όπου «οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις».
Το στίγμα για την επόμενη ημέρα αναμένεται να δώσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στο Παλλάς στις 19:00.

Ο πρώην Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», θα μιλήσει για την επιτακτική ανάγκη η χώρα να προχωρήσει με διαφορετική νοοοτροπία και με μια άλλη συλλογική κουλτούρα.

Στόχος, όπως θα αναφέρει, είναι η επιστροφή των πολιτών στην πολιτική. Η τοποθέτηση του θα είναι μια ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και θα κάνει λόγο για αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας που σήμερα κυβερνά.

Επιπλέον θα υπερασπιστεί το έργο της τετραετίας 2015-2019 και θα υπογραμμίσει ότι παρέδωσε μία χώρα στην οποία «οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις, δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παραδείσους και εκατομμύρια παρκαρισμένα σε θολές εταιρείες off shore».

Στη κατά μέτωπον επίθεση θα περιγράψει την κατάσταση στην οικονομία, η οποία πορεύεται με «παλιές συνταγές», οι οποίες «μας έριξαν στα βράχια», με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται «προκλητικός πλούτος σε λίγα χέρια».

Ουσιαστικά θα περιγράψει ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο το οποίο δημιουργεί όρους ανισότητας και κερδοσκοπίας και θα επιτεθεί σε αυτούς που «οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια». Συγκεκριμένα αναμένεται να πει για εκείνους «που χρεοκόπησαν τη χώρα και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών (…), εκτίναξαν την ανεργία στο 27% κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατήργησαν τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο, τη 13η και 14η σύνταξη, βούλιαξαν στην ντροπή του ‘Γερούν Γερά’ και του ‘Βάστα Σόιμπλε’ όταν η κοινωνία αιμορραγούσε και τώρα μας ζητούν τον λόγο».

Παράλληλα θα υποστηρίξει ότι το βιβλίο του αποτελεί μήνυμα ότι δεν θα εγκαταλείψει αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης.

Οι συμβολισμοί

Ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο του δεν έχουν στείλει επίσημες προσκλήσεις για την παρουσίαση αλλά επιθυμούν να φανεί το πραγματικό, αυθεντικό ενδιαφέρον όσων πολιτών θα δώσουν το απόγευμα το παρών. Έτσι στις πρώτες θέσεις του θεάτρου αναμένεται να βρίσκονται απλοί πολίτες και πιθανότατα κάποια μέλη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Μπροστά στη σκηνή έχει προβλεφθεί να υπάρχει και μία κενή θέση στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει την επιλογή να μιλήσουν για το βιβλίο του τέσσερις ακαδημαϊκοί και όχι κάποιο γνωστό πολιτικό πρόσωπο του εξωτερικού. Έτσι η Ιωάννα Λαλιώτου, ο Αντώνης Λιάκος, ο πρώην υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης και η συντονίστρια της επιστημονικής επιτροπής του ΙΑΤ, Ευγενία Φωτονιάτα θα τοποθετηθούν για το αποτύπωμα της «Ιθάκης».

Στην παρουσίαση αναμένεται να δώσουν το παρών τόσο ο Σωκράτης Φάμελλος όσο και ο Αλέξης Χαρίτσης αλλά και μεγάλο μέρος των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

