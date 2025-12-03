Κουκάκι: Ζημιές σε καταστήματα έπειτα από επίθεση αγνώστων

Σύνοψη από το

  • Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε τρία καταστήματα και ένα ΑΤΜ στο Κουκάκι το βράδυ της Τρίτης.
  • Μια ομάδα 40-50 ατόμων ευθύνεται για τις ζημιές, μετά το τέλος πορείας αντιεξουσιαστών στην Αθήνα, αντιδρώντας για εκκενώσεις καταλήψεων.
  • Οι δράστες διέφυγαν πριν την άφιξη της αστυνομίας, αφήνοντας πίσω τους σπασμένες τζαμαρίες και τρικάκια με συνθήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κουκάκι: Ζημιές σε καταστήματα έπειτα από επίθεση αγνώστων

Εκτεταμένες υλικές ζημιές σε τρία καταστήματα και ένα ΑΤΜ στο Κουκάκι προκάλεσε ομάδα 40–50 ατόμων το βράδυ της Τρίτης.

Οι δράστες διέφυγαν πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, αφήνοντας πίσω τους σπασμένες τζαμαρίες και τρικάκια με συνθήματα για τις εκκενώσεις καταλήψεων.

Η ομάδα κινήθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ από το κέντρο της Αθήνας προς το Κουκάκι, περνώντας από τις οδούς τής περιοχής και καταλήγοντας στη Βεΐκου, όπου προκάλεσε καταστροφές στις προσόψεις τριών επιχειρήσεων. Παράλληλα, διέλυσαν ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συχνά λάθη που κάνουμε στο πρωινό και βλάπτουμε τα νεφρά μας, σύμφωνα με ειδικό

«Είμαι 101 ετών με οστεοαρθρίτιδα αλλά δεν σταματάω να σηκώνω βάρη κάθε μέρα στο γυμναστήριο» – Τι αποκαλύπτει η σούπερ για...

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Όλες οι νεότερες πληροφορίες για τις πληρωμές και τις αυξήσεις

Ακρίβεια: Αυξάνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες- Είδος «πολυτελείας» η θέρμανση για τα νοικοκυριά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:15 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Βόλος: Υπάλληλος του ΕΦΚΑ κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του και πέθανε

Σε ηλικία 60 ετών πέθανε από ανακοπή καρδιάς  υπάλληλος του ΕΦΚΑ Βόλου. Ο άτυχος άνδρας εργαζό...
08:57 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας: Στο νοσοκομείο οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο συνέβη νωρίτερα στη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας με την Κατεχάκη. Αυτοκίνητο σ...
08:54 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για εξάρθρωση σπείρας που έκανε κλοπές και απάτες στην Αττική – 11 προσαγωγές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (3/12), μεγάλη αστυνομική επιχείρ...
08:45 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στον Βόλο: Στο νοσοκομείο μητέρα με το παιδί της – Δείτε εικόνες από το σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ στη συμβολή των οδών Κυρίλλου κ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»