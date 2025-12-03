Κουκάκι: Ζημιές σε καταστήματα έπειτα από επίθεση αγνώστων

Εκτεταμένες υλικές ζημιές σε τρία καταστήματα και ένα ΑΤΜ στο Κουκάκι προκάλεσε ομάδα 40–50 ατόμων το βράδυ της Τρίτης.

Οι δράστες διέφυγαν πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, αφήνοντας πίσω τους σπασμένες τζαμαρίες και τρικάκια με συνθήματα για τις εκκενώσεις καταλήψεων.

Η ομάδα κινήθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ από το κέντρο της Αθήνας προς το Κουκάκι, περνώντας από τις οδούς τής περιοχής και καταλήγοντας στη Βεΐκου, όπου προκάλεσε καταστροφές στις προσόψεις τριών επιχειρήσεων. Παράλληλα, διέλυσαν ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.