Οι αθλητικές μεταδόσεις 3/12/2025

Σύνοψη από το

  • Το περιεχόμενο του άρθρου δεν είναι διαθέσιμο.\n- Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η δημιουργία σημείων με βάση το κείμενο του άρθρου.\n- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αθλητικές μεταδόσεις της 3ης Δεκεμβρίου 2025, παρακαλούμε ελέγξτε την πλήρη έκδοση του άρθρου όταν αυτή καταστεί διαθέσιμη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

αθλητικές μεταδόσεις

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/12/2025):

03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Νιου Γιορκ Νικς NBA

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας

15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μαρκό – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας

16:00 Novasports Start Αταλάντα – Τζένοα Coppa Italia

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός = Παναθηναϊκός League Cup Final 8

19:00 Novasports 1HD Νάπολι – Κάλιαρι Coppa Italia

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φλοίσβος League Cup Final 8

21:30 Novasports Start Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

21:30 Novasports 6HD Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας Premier League

21:30 Novasports 5HD Μπράιτον – Άστον Βίλα Premier League

21:30 Novasports 2HD Άρσεναλ – Μπρέντφορντ Premier League

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άρης – ΠΑΟΚΚύπελλοΕλλάδας

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

22:00 Novasports Prime Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Βενέτσια Coppa Italia

22:15 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Σάντερλαντ Premier League

22:15 Novasports 4HD Λιντς – Τσέλσι Premier League

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένας πιγκουίνος κρύβεται ανάμεσα στα τουκάν – Μόνο αν έχετε IQ 160 θα μπορέσετε να τον εντοπίσετε σε 30 δευτερόλεπτα

Το δώρο του φθινοπώρου για τον χειμώνα που μπορεί να ενισχύσει το έντερο και να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων

Ακρίβεια: Αυξάνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες- Είδος «πολυτελείας» η θέρμανση για τα νοικοκυριά

IRIS: Καθολικά διαθέσιμο σε κάθε σημείο πώλησης της Ελλάδας – Πότε θα ξεκινήσουν οι διασυνοριακές πληρωμές

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
05:48 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 3/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 3/12/2025.
05:43 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 3/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 3/12/2025.
05:38 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 3/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 3/12/2025.
04:35 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: «Παραιτήθηκα από την περιουσία μας» – Μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιο με τον Θοδωρή Μαραντίνη

Η Σίσσυ Χρηστίδου άνοιξε την καρδιά της για ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα στη ζωή της: τ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»