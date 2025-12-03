Οι αθλητικές μεταδόσεις 3/12/2025

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/12/2025):
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Νιου Γιορκ Νικς NBA
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας
15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μαρκό – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας
16:00 Novasports Start Αταλάντα – Τζένοα Coppa Italia
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός = Παναθηναϊκός League Cup Final 8
19:00 Novasports 1HD Νάπολι – Κάλιαρι Coppa Italia
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φλοίσβος League Cup Final 8
21:30 Novasports Start Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
21:30 Novasports 6HD Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας Premier League
21:30 Novasports 5HD Μπράιτον – Άστον Βίλα Premier League
21:30 Novasports 2HD Άρσεναλ – Μπρέντφορντ Premier League
21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άρης – ΠΑΟΚΚύπελλοΕλλάδας
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
22:00 Novasports Prime Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Βενέτσια Coppa Italia
22:15 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Σάντερλαντ Premier League
22:15 Novasports 4HD Λιντς – Τσέλσι Premier League