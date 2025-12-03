Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0: «Φτωχή» νίκη – Στην Καβάλα θα κριθεί η τετράδα

Χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά με το «φτωχό» 1-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, έκανε το «3 στα 3» και πλέον θα πάει στο εξ αναβολής εκτός έδρας παιχνίδι της 17ης Δεκεμβρίου με την Καβάλα για να ψάξει την τέταρτη νίκη του και πολλά… γκολ, προκειμένου να πλασαριστεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και να προκριθεί απευθείας στους «8» της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός είχε δυσκολίες στη δημιουργία στην εκκίνηση του αγώνα, με την ομάδα των βορείων προαστίων να έχει την πρώτη καλή στιγμή στο 11’ με μία σέντρα-σουτ του Ζέρσον Σόουζα που έδιωξε ο Κότσαρης.

Στο 20’ το «τριφύλλι» βγήκε ωραία στην επίθεση, ο Μλαντένοβιτς έκανε το overlap, τροφοδοτήθηκε από τον Τζούριτσιτς κι έκανε την σέντρα, αλλά ο Μπακασέτας με προβολή έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ στο 23’ η κεφαλιά του Ίνγκασον έπειτα από κόρνερ του Μπακασέτα κόπηκε από τον Ούγκο Σόουζα.

Στο 29’ από εξαιρετική πάσα του Μπακασέτα, ο Τζούριτσιτς «χώθηκε» στην άμυνα της Κηφισιάς ερχόμενος απ’ την πίσω ζώνη, έκανε ένα κοντρόλ με το στήθος κι έπιασε ένα γυριστό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ξενόπουλου.

Στο 41’ ο Παναθηναϊκός έχασε μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όταν από πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας και χαμηλό γύρισμα από τον Μλαντένοβιτς, ο Μπρέγκου ολομόναχος απ’ τη μικρή περιοχή έκανε κάκιστο τελείωμα πάνω απ’ τα δοκάρια.

Ο ρυθμός του αγώνα παρέμεινε… υποτονικός και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει εντέλει στη νίκη χάρις σε ένα εύστοχο πέναλτι του Τάσου Μπακασέτα. Στο 66’ σε διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στον Ίνγκασον και τον Μαϊντάνα ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε πέναλτι, με τον VAR Στέφανο Κουμπαράκη να συμφωνεί.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε στο 67’, κάνοντας το 1-0 για το «τριφύλλι» με το οποίο «σφραγίστηκε» το τρίτο τρίποντο των «πράσινων» στη League Phase του Κυπέλλου.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: 50’ Μπακασέτας, 72’ Μλαντένοβιτς, 90’ Τσέριν, 90’+4’ Τζούριτσιτς

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας (69’ Σιώπης), Ίνγκασον, Φικάι (90’+1’ Γεντβάι), Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου (69’ Μπόκος), Τσέριν, Μαντσίνι, Μπακασέτας (77’ Ντέσερς), Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μποτία, Ούγκο Σόουζα (60’ Πέτκοφ), Χριστόπουλος, Ζέρσον Σόουζα (69’ Αντόνισε), Ντίας, Πατίρας, Μαϊντάνα (79’ Λάμψιας), Τζίμας (69’ Πόμπο), Αμάνι (60’ Ρουμπέν Πέρεθ).