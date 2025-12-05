Συγκινεί η Άννα Φλωρινιώτη: «Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι της απώλειας του πατέρα και του αδελφού μου…»

Η Άννα Φλωρινιώτη μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, ήρθε αντιμέτωπη με δύο σκληρές απώλειες. Τον Ιούνιο του 2023 έφυγε από τη ζωή ο επιτυχημένος καλλιτέχνης Γιάννης Φλωρινιώτης, ενώ έπειτα από έξι μήνες πέθανε και ο Νίκος Φλωρινιώτης. Η γνωστή τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, και σε αυτή μίλησε για το πόσο δύσκολο της είναι να διαχειριστεί τόσο τον θάνατο του πατέρα της όσο και του αδελφού της.

Μιλώντας για τον πατέρα και τον αδελφό της, η Άννα Φλωρινιώτη εξομολογήθηκε πως: «Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι της απώλειας του πατέρα και του αδελφού μου. Κοίταξε, να σου πω ότι είμαι καλά, δεν είμαι. Όσο περνάει και ο καιρός γίνομαι και χειρότερα, απλά προσπαθώ να βρίσκω τρόπους για να το προσπερνάω, να μην σκέφτομαι όλη μέρα αυτό το πράγμα».

«Όλα είναι δύσκολα για εμένα, στριφογυρίζουν στο μυαλό μου, έρχομαι στη κατάσταση που ήδη υπάρχει και λέω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό δυστυχώς, μακάρι να μπορούσα… Και λέω “γιατί;”.

Έκανα τατουάζ με τον αδελφό μου, και νομίζω ότι από τότε που το έκανα αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Εγώ από τότε που το έκανα νιώθω ότι είναι δίπλα μου, πάντα!», συνέχισε η τραγουδίστρια.