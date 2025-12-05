Συγκινεί η Άννα Φλωρινιώτη: «Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι της απώλειας του πατέρα και του αδελφού μου…»

Σύνοψη από το

  • Η Άννα Φλωρινιώτη ήρθε αντιμέτωπη με δύο σκληρές απώλειες σε σύντομο χρονικό διάστημα, του πατέρα της Γιάννη Φλωρινιώτη και του αδελφού της Νίκου Φλωρινιώτη.
  • Σε πρόσφατη συνέντευξη, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε την δυσκολία της να διαχειριστεί την απώλεια, δηλώνοντας: «Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι της απώλειας του πατέρα και του αδελφού μου…».
  • Η ίδια ανέφερε ότι προσπαθεί να βρίσκει τρόπους να το προσπερνάει και πως ένα τατουάζ με τον αδελφό της την κάνει να νιώθει «ότι είναι δίπλα μου, πάντα!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άννα Φλωρινιώτη

Η Άννα Φλωρινιώτη μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, ήρθε αντιμέτωπη με δύο σκληρές απώλειες. Τον Ιούνιο του 2023 έφυγε από τη ζωή ο επιτυχημένος καλλιτέχνης Γιάννης Φλωρινιώτης, ενώ έπειτα από έξι μήνες πέθανε και ο Νίκος Φλωρινιώτης. Η γνωστή τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, και σε αυτή μίλησε για το πόσο δύσκολο της είναι να διαχειριστεί τόσο τον θάνατο του πατέρα της όσο και του αδελφού της.

Μιλώντας για τον πατέρα και τον αδελφό της, η Άννα Φλωρινιώτη εξομολογήθηκε πως: «Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι της απώλειας του πατέρα και του αδελφού μου. Κοίταξε, να σου πω ότι είμαι καλά, δεν είμαι. Όσο περνάει και ο καιρός γίνομαι και χειρότερα, απλά προσπαθώ να βρίσκω τρόπους για να το προσπερνάω, να μην σκέφτομαι όλη μέρα αυτό το πράγμα».

«Όλα είναι δύσκολα για εμένα, στριφογυρίζουν στο μυαλό μου, έρχομαι στη κατάσταση που ήδη υπάρχει και λέω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό δυστυχώς, μακάρι να μπορούσα… Και λέω “γιατί;”.

Έκανα τατουάζ με τον αδελφό μου, και νομίζω ότι από τότε που το έκανα αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Εγώ από τότε που το έκανα νιώθω ότι είναι δίπλα μου, πάντα!», συνέχισε η τραγουδίστρια.

18:10 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

