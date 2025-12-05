Ιωάννα Ασημακοπούλου για «Το σόι σου»: «Αντωνία και Αλεξάνδρα, δεν μπορούν η μία χωρίς την άλλη»

Παρότι έχει αλλάξει το στούντιο που γίνονται τα γυρίσματα, η αίσθησή της όταν μπήκε μέσα ήταν ότι πράγματι ήταν όλα ίδια.

Υπήρχαν, φυσικά, κάποιες σκέψεις ότι ίσως η επιστροφή της σειράς να μην ήταν τόσο επιτυχημένη, όμως πίστευε μέσα της ότι θα σημείωνε υψηλά νούμερα τηλεθέασης «την περίμενε πάρα πολύ ο κόσμος, έχει πολλή ανάγκη το γέλιο, να ξεχαστεί και να δει δικά του κομμάτια ή να δει αυτό που θα ήθελε να ζήσει μέσα από τη δική του οικογένεια. Αλλά μας θεωρεί και όλους μας μια οικογένεια.»

Ο ρόλος της Αντωνίας έχει αλλάξει… «ξεκίνησα στα 29 μου και η Αντωνία ήταν 29 ετών.

Τώρα την βλέπουμε μετά από κάποια χρόνια με ένα παιδί. Ο πυρήνας είναι ίδιος, προσπαθεί να ανταπεξέλθει και να γίνει ένα σωστό πρότυπο για το παιδί της. Νομίζω ότι όλοι αλλάζουμε, εδώ έχω αλλάξει εγώ, δεν θα αλλάξει ένας χαρακτήρας που θα τον συναντήσουμε έξι χρόνια μετά;»

Η σχέση νύφης – πεθεράς καλά κρατεί… «η σχέση με την Αλεξάνδρα είναι σχέση έρωτα και πάθους, ναι μεν μπορεί να είναι σε κόντρα, αλλά αγαπιούνται τρελά, δεν μπορεί η μία χωρίς την άλλη.»

Όσο για την επιτυχία της σειράς, την αποδίδει στο ότι «έχει αληθινούς ανθρώπους, περνά μηνύματα και είναι πολύ δύσκολο να γίνεται αυτό μέσα από την κωμωδία και εκεί συναντάμε όλοι τον εαυτό μας.»

