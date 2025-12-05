Νεσχάν Μουλαζίμ: «Στην πρώτη μου προσπάθεια έπιασα δίδυμα και τα έχασα, τα έβαλα με εμένα»

Στο podcast της Αγάθης και της Βαλεντίνης Ράντη ήταν καλεσμένη η Νεσχάν Μουλαζίμ. Μιλώντας με τις δύο δημοσιογράφους, το μοντέλο που τον Οκτώβριο έγινε για πρώτη φορά μητέρα, αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε προκειμένου να κρατήσει στην αγκαλιά της το μωρό της.

«Το πάλεψα πολύ, τέσσερα χρόνια. Στην πρώτη μου προσπάθεια έπιασα δίδυμα και τα έχασα δυστυχώς. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ, τα έβαλα με εμένα, “γιατί σε εμένα;”, “γιατί δεν μπορώ;”… Εκεί με σήκωσε όρθια πάλι ο γιατρός μου, ο σύζυγός μου, οι άνθρωποι γύρω μου», εξομολογήθηκε στη διάρκεια της συνέντευξής της η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Στη συνέχεια, η νέα μητέρα είπε ότι: «Υπήρξε μία παύση για ένα χρόνο, γιατί απογοητεύτηκα και είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρω… Κάναμε άλλη μία προσπάθεια που δεν πέτυχε. Το κοριτσάκι μου είναι η τέταρτή μου προσπάθεια, που πέτυχε. Όταν πέτυχε βέβαια, δεν το πίστευα. Μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθούν κάποιοι μήνες είχα αυτό τον φόβο, που δεν περιγράφεται».