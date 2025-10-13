Νεσχάν Μουλαζίμ: Με δάκρυα στα μάτια μέσα από το μαιευτήριο – «Τώρα η ζωή μου έχει νέο νόημα»

Η Νεσχάν Μουλαζίμ έγινε μητέρα για πρώτη φορά και εμφανίστηκε ζωντανά στο Happy Day του ALPHA για να μιλήσει για το «θαύμα» που έζησε.

Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο, όπως αποκάλυψε, μοιάζει και στους δύο γονείς.

«Μπήκα με ραντεβού. Όλα πήγαν πολύ γρήγορα. Είχα λίγη αγωνία, αλλά με εντυπωσίασε η ηρεμία μου. Στην παρέα, εγώ ήμουν η μόνη ήρεμη. Ο Στέλιος ήταν πάντα δίπλα μου, στήριγμα. Μπήκα και μέσα σε 10 λεπτά ήμουν έτοιμη. Ο γιατρός μου ήταν άψογος. Όλα ήταν τέλεια. Όταν βγήκα από το μαιευτήριο, άρχισα να μιλάω στα Τουρκικά», είπε συγκινημένη, με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή την ρώτησε για την κατάσταση της υγείας της και εκείνη απάντησε: «Νιώθω πολύ καλύτερα τώρα. Τις τελευταίες 10 ημέρες ήμουν με πι, αλλά μετά τη γέννα θα συνεργαστώ με τον γιατρό για την κατάλληλη αγωγή. Τώρα περπατάω μόνη μου και κάθε μέρα γίνομαι όλο και καλύτερα».

«Η μικρή είναι καστανόξανθη, όπως το ήθελα. Μοιάζει λίγο με μένα στα χείλη και στη μύτη. Έχει και από τους δύο μας. Είναι μια υπέροχη μίξη και είναι και αρκετά ψηλή» περιέγραψε.

Στο τέλος της συνέντευξης, η ίδια είπε: «Αισθάνομαι ότι όλα έγιναν ακριβώς όπως έπρεπε. Η μικρή μας είναι πολύ συνεργάσιμη. Τώρα η ζωή μου έχει νέο νόημα. Μαζί με τον άνθρωπό μου, έχουμε τον στόχο να μεγαλώσουμε αυτό το υπέροχο παιδί. Η ζωή μας είναι πλέον γεμάτη στόχους και όνειρα».

