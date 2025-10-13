Ισραήλ: Οι IDF επιβεβαίωσαν ότι η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό τους 7 ομήρους – Τι ακολουθεί

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Οι IDF επιβεβαίωσαν ότι η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό τους 7 ομήρους – Τι ακολουθεί

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έλαβε επίσημη ειδοποίηση από τον Ερυθρό Σταυρό πως 7 όμηροι παραδόθηκαν από τη Χαμάς στην Πόλη της Γάζας πριν από λίγη ώρα.

LIVE – Γάζα: Οι 7 όμηροι επιστρέφουν στο Ισραήλ, ο Τραμπ προσγειώθηκε στη χώρα – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς, οι όμηροι είναι οι Ματάν Ανγκρεστ, τα αδέλφια Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, Αλόν Όχελ, Εϊτάν Μορ, Ομρί Μιράν και Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ.


Οι επτά μεταφέρονται αυτή τη στιγμή από τον Ερυθρό Σταυρό προς ισραηλινούς στρατιώτες μέσα στη Γάζα.

Στη συνέχεια θα συνοδευτούν εκτός παλαιστινιακού θύλακα, σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στη βάση Ρέιμ, όπου θα υποβληθούν σε ιατρικό και ψυχολογικό έλεγχο και θα συναντήσουν τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το Sky News, ασθενοφόρα του Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται σε ετοιμότητα για μεταφορά όσων ομήρων χρειάζονται άμεση ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομεία.

Οι υπόλοιποι 13 όμηροι που βρίσκονται εν ζωή αναμένεται να απελευθερωθούν αργότερα μέσα στην ημέρα από διαφορετικά σημεία της Γάζας.

10:02 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

