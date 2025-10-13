Αντιδράσεις με φόντο τον Άγνωστο Στρατιώτη – Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να αναθέσει την προστασία του στο υπουργείο Άμυνας

Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναθέσει, με νομοθετική ρύθμιση, την προστασία και τη σωστή λειτουργία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει σηκώσει «κύμα» αντιδράσεων από την αντιπολίτευση.

Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «κουβάρι συναρμοδιοτήτων» που επικρατούσε έως τώρα ως προς τη φύλαξη και την προστασία του μνημείου. Επισήμως κανένας όντως δεν είναι αρμόδιος: το μνημείο φυλάσσεται συμβολικά από δύο εύζωνες, μέλη της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι συνεπικουρούνται από την ΕΛ.ΑΣ. όπου κρίνεται απαραίτητο. Για τις καταθέσεις στεφάνου ή για εκδηλώσεις που αφορούν στο ίδιο το μνημείο, αρμόδια είναι η Περιφέρεια Αττικής, η ευθύνη της οποίας τελειώνει με το πέρας κάθε εκδήλωσης.

Θεωρητικά το μνημείο αποτελεί προέκταση του κτιρίου της Βουλής, χωρίς όμως να υπάρχει ΦΕΚ αρμοδιοτήτων- εθιμικά έως τώρα, ο φρούραρχος καλεί τον Δήμο Αθηναίων για τον καθαρισμό του χώρου ύστερα από μία διαδήλωση μπροστά από το μνημείο, ενώ ο Δήμος εκτελεί αυτόματα τους καθαρισμούς του χώρου σε μη έκτακτες περιπτώσεις.

Μετά την ψήφιση της αλλαγής που προωθείται, η φύλαξη θα παραμείνει θεσμικά στην ΕΛ.ΑΣ. όμως η Βουλή και ο Δήμος, δεν έχουν καμία αρμοδιότητα για τον καθαρισμό του χώρου. Αυτό πρακτικά σημαίνει, σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ» πως αυτός που θα έχει την αρμοδιότητα να δώσει την αρμοδιότητα να σβηστούν ονόματα, όπως έγινε για παράδειγμα με τα Τέμπη, είναι ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σε συνεννόηση με τον υπουργό Άμυνας τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με την ανάλυση στο πρωθυπουργικό κέντρο, μεγάλο μέρος των πολιτών δεν θέλουν την αναρχία στον δημόσιο χώρο, ούτε τον ευτελισμό συμβόλων, όπως ο Άγνωστος Στρατιώτης. Και ενώ σέβονται πλήρως τον αγώνα ενός πατέρα για το παιδί του, θεωρούν ότι υπάρχουν κι άλλοι χώροι όπου μπορούν να γίνουν διαμαρτυρίες.

Δεν είναι λίγες οι αντιπολιτευτικές φωνές πάντως, που σχολίαζαν ότι αυτή η απόφαση που «δείχνει» προς το Πεντάγωνο με ευθύνες που δεν είχε για το μνημείο, ήρθε λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Νίκου Δένδια για τον Πάνο Ρούτσι που ερμηνεύτηκε ότι διαφοροποιήθηκε από την κυβερνητική «γραμμή» ως προς την απεργία πείνας.

Άκης Σκέρτσος: Τρία ερωτήματα και μία απάντηση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Παρέμβαση στο θέμα που ανέκυψε με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έκανε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του στο Facebook.

Η ανάρτηση θέτει στην αρχή τρία ερωτήματα:

«Γνωρίζετε ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη (ΜΑΣ) δεν έχει έως σήμερα κηρυχθεί επισήμως από την Πολιτεία ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την έννομη προστασία που προβλέπεται για κάθε αντίστοιχο αρχαίο ή νεότερο μνημείο;

Γνωρίζετε ότι οι φορείς που έχουν συναρμοδιότητα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο για την προστασία του Μνημείου είναι τουλάχιστον 4; Η Βουλή των Ελλήνων στο χώρο της οποίας φιλοξενείται το ΜΑΣ. Η Προεδρική Φρουρά των στρατεύσιμων Ευζώνων που έχει την ευθύνη φρούρησης του Μνημείου αλλά όχι του χώρου μπροστά σε αυτό. Το Υπουργείο Πολιτισμού δια της αρμόδιας διεύθυνσης συντήρησης αρχαίων και νεότερων μνημείων. Ο δήμος Αθηναίων που έχει την αρμοδιότητα καθαριότητας του χώρου μπροστά από το μνημείο. Και βεβαίως η Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση των μέτρων τάξης.

Γνωρίζετε, τέλος, ότι η επιφάνεια του χώρου μπροστά από το ΜΑΣ είναι περίπου 4.500 τ.μ. και η επιφάνεια της πλατείας Συντάγματος και των περιμετρικών αξόνων είναι πενταπλάσια, υπερβαίνει δηλαδή τα 25.000 τ.μ.;».

«Τα τρία ερωτήματα», σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, «φωτίζουν γιατί έως σήμερα δεν έχουμε καταφέρει συλλογικά να πετύχουμε το αυτονόητο: δηλαδή να προστατεύσουμε με τον απαραίτητο σεβασμό την ιερότητα του ΜΑΣ και ταυτόχρονα να εγγυηθούμε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνέρχεσθαι για κάθε είδους ειρηνική διαμαρτυρία. Χωρίς να προσβάλλεται ή να εργαλειοποιείται η ακεραιότητα του χώρου».

Όμως, προσθέτει, «η σημερινή απόφαση του Πρωθυπουργού κάνει ακριβώς αυτό:

* Καταργεί τις πολλαπλές αρμοδιότητες που οδηγούν πολλές φορές σε αδράνεια και κενό αποφάσεων, όταν απειλείται η ιερότητα του χώρου, και τις μεταφέρει όλες σε έναν φορέα, που είναι το Υπ. ‘Αμυνας.

* Κατοχυρώνει με θεσμικό τρόπο, για πρώτη φορά, τον χαρακτηρισμό του ΜΑΣ ως μνημείου απόλυτης προστασίας και σεβασμού.

* Ορίζει ως χώρο προστασίας το ίδιο το μνημείο καθώς και το χώρο των 4.500 τ.μ. μπροστά από αυτό, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την άσκηση του δικαιώματος στην ειρηνική διαμαρτυρία σε όλο το χώρο που εκτείνεται από τη Λ. Αμαλίας έως την κάτω πλευρά της Πλ. Συντάγματος, που είναι πενταπλάσιος του ΜΑΣ.

* Εξυπακούεται ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας».

Και, εν κατακλείδι, «το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ως τόπος μνήμης όσων πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας μας αλλά και όσων μας ενώνουν και πρέπει να μας ενώνουν μπροστά σε υπαρξιακούς για την πατρίδα κινδύνους.

Είναι καιρός να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα της καθημερινότητας που θολώνει και μικραίνει τη μνήμη δημιουργώντας περιττούς και τεχνητούς διχασμούς», υπογραμμίζει κλείνοντας ο Άκης Σκέρτσος.

Μιχάλης Κατρίνης: Θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή η ανάθεση στο υπουργείο Άμυνας της ευθύνης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές. Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης, αρμόδιος Τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του πρωθυπουργού.

«Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή», υπογράμμισε ο κ. Κατρίνης.

Διατύπωσε ακόμη το ερώτημα «τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του ‘Αγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;».

Ο τομεάρχης ‘Αμυνας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και δικαιολογημένα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις.

ΣΥΡΙΖΑ: Μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού η αναφορά για Ρούτσι – Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό

«Μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «το σημερινό κυριακάτικο μήνυμα και η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία».

«Το σημερινό κυριακάτικο μήνυμα και η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού και ο ορισμός της απουσίας ενσυναίσθησης. Η αναφορά του είναι απάνθρωπη και κτηνώδης», τονίζει η Κουμουνδούρου.

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο επιτελείο του να τον προστατεύσει από τέτοιες αναρτήσεις, που κάθε πατέρας θα ντρεπόταν να κάνει. Αντί να κάνει αυτοκριτική για τη σιωπή του και να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής. Ντροπή του!», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «η εμπλοκή του στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση».

«Να πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένας πρωθυπουργός που απεγνωσμένα προσπαθεί να κάνει damage control. Να πόσο φοβάται την κοινωνία και την ειρηνική διαμαρτυρία ο κ. Μητσοτάκης. Να πόσο επικίνδυνή είναι αυτή η καθεστωτική δεξιά. Να γιατί πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο από αυτό το κυριακάτικο μήνυμα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΚΕ: Προσβολή για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι η εργαλειοποίησή του από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή των κινητοποιήσεων

«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Το πρόβλημά τους είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως εκφράστηκε και πρόσφατα με αφορμή την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι και τη συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημά του» επισημαίνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του «για τις προθέσεις της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τις αναφορές του πρωθυπουργού στον Π. Ρούτσι».

«Η εμπλοκή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν απέναντι σε λαϊκές κινητοποιήσεις με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου, την λειτουργία του οποίου ποτέ δεν εμπόδισε και πολύ περισσότερο προσέβαλε η γνήσια λαϊκή έκφραση και πρωτοβουλία» προσθέτει το ΚΚΕ, καταλήγοντας:

«Προσβολή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι η εργαλειοποίησή του από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή και τον περιορισμό των κινητοποιήσεων».