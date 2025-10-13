Γάζα: Αυτοί είναι οι 7 όμηροι που μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό

Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι επτά όμηροι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα.

Οι επτά όμηροι είναι οι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, ο Ματάν Άνγκρεστ, ο Άλον Όχελ, ο Όμρι Μιράν, ο Εϊτάν Μορ και ο Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath αναφέρει επίσης ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε επτά ζωντανούς ομήρους στην πόλη της Γάζας, αφού το καταριανό κανάλι Al-Araby ανέφερε ότι οι όμηροι μεταφέρονται από τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς.

Δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από τον IDF.