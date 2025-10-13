«Ο Θεός να ευλογεί τον ειρηνοποιό»: Οι Ισραηλινοί ευχαριστούν τον Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων – «Ευχαριστούμε» έγραψαν σε παραλία

Σε μια ιστορική ημέρα για το Ισραήλ, καθώς ξεκίνησε η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων από τη Χαμάς, η εφημερίδα The Jerusalem Post αφιερώνει το πρωτοσέλιδό της στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντάς του θερμές ευχαριστίες.

«God bless the peacemaker» (Ο Θεός να ευλογεί τον ειρηνοποιό), γράφει ο τίτλος της, πλαισιωμένος από τη φωτογραφία του Τραμπ και ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης από τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου.

Την ίδια ώρα, στο Τελ Αβίβ, Ισραηλινοί πολίτες σχημάτισαν με μεγάλα γράμματα τη φράση «Τhank Υou» (Ευχαριστούμε) στην άμμο μιας παραλίας, ενόψει της επίσκεψης του Τραμπ που αναμένεται αργότερα το πρωί.