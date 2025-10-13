Πατήσια: Με ανακοπή κινδύνευσε το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικό που κάπνιζε ο πατέρας του – Τα νεότερα για την υγεία του

Σε σταθερή κατάσταση βρίσκεται το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του σε σπίτι στα Πατήσια.

Το 13 μηνών κοριτσάκι, το οποίο είχε εκτεθεί σε εισπνοή ουσιών, από χρήση μαριχουάνας, που έκανε ο 27χρονος πατέρας του, αποσωληνώθηκε χθες και μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Β’ Παιδιατρική κλινική στο «Αγλαΐα Κυριακού».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η κατάσταση του πατέρα ήταν τέτοια, που δεν μπορούσε να δώσει εξηγήσεις στους γιατρούς για την κατάσταση του μωρού, καθώς αρχικά έλεγε πως μπορεί να έχει καταπιεί κάποια ποσότητα ναρκωτικών.

Το πρωί του Σαββάτου το βρέφος βρέθηκε αναίσθητο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τη βοήθεια της μητέρας του, έχοντας έντονες αρρυθμίες και γι’ αυτό τον λόγο οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να διασωληνωθεί, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος ανακοπής.

Η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβη μέσα στο διαμέρισμα και το βρέφος σώθηκε τελευταία στιγμή, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το μωρό έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

«Το άφησα 2 ώρες με τον πατέρα του» λέει η μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε αναίσθητο – Μάρτυρες περιγράφουν τις στιγμές αγωνίας

«Η μάνα δούλευε. Μαθήματα, ιδιαίτερα για παιδάκια Δημοτικού. Πάντα μαζί της την έπαιρνε. Εκείνη την ημέρα, έτυχε γιατί το μωρό κοιμόταν. Είχε τις αισθήσεις της, απλά δεν άνοιγε τα μάτια, από τον καπνό, από τη μαστούρα του πατέρα. Αν είχε συναίσθηση, δεν θα το κάπνιζε μπροστά στο παιδί. Έκλαιγε, αλλά δεν άνοιγε τα μάτια. Μετά βγήκε στους δρόμους, φώναζε βοήθεια η ίδια και πήρε ασθενοφόρο η γυναίκα και πήγε στο Παίδων», ανέφερε φίλη της μητέρας.

«Η μητέρα κοιμόταν μαζί με το παιδί. Όταν ξύπνησε, άρχισε να φωνάζει “δεν αναπνέει, δεν αντιδρά” και ούρλιαζε. Την ακούσαμε και πήραμε αμέσως τηλέφωνο την Αστυνομία. Φώναζε, ούρλιαζε. Ήρθαν δύο αστυνομικοί της ομάδας “Ζ” και γρήγορα ήρθε το ασθενοφόρο. Μετά ήρθε και ο πατέρας και φύγανε μαζί για το νοσοκομείο», λέει μάρτυρας στο MEGA.

Από την πλευρά της, η μητέρα του βρέφους ανέφερε: «Έχουμε τον πόνο μας. Είναι μία χαρά το κοριτσάκι μου. Το άφησα δύο ώρες με τον πατέρα του. Πήγα για δουλειά. Γιατί δουλεύω σε παιδάκια, τους κάνω μαθήματα για το Δημοτικό. Να πάτε στον πατέρα που φταίει να τον ρωτήσετε». Ο πατέρας του βρέφους συνελήφθη.