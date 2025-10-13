Πατήσια: Με ανακοπή κινδύνευσε το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικό που κάπνιζε ο πατέρας του – Τα νεότερα για την υγεία του

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Πατήσια: Με ανακοπή κινδύνευσε το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικό που κάπνιζε ο πατέρας του – Τα νεότερα για την υγεία του
Φωτογραφία: Unpslash

Σε σταθερή κατάσταση βρίσκεται το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του σε σπίτι στα Πατήσια.

Το 13 μηνών κοριτσάκι, το οποίο είχε εκτεθεί σε εισπνοή ουσιών, από χρήση μαριχουάνας, που έκανε ο 27χρονος πατέρας του, αποσωληνώθηκε χθες και μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Β’ Παιδιατρική κλινική στο «Αγλαΐα Κυριακού».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η κατάσταση του πατέρα ήταν τέτοια, που δεν μπορούσε να δώσει εξηγήσεις στους γιατρούς για την κατάσταση του μωρού, καθώς αρχικά έλεγε πως μπορεί να έχει καταπιεί κάποια ποσότητα ναρκωτικών.

Το πρωί του Σαββάτου το βρέφος βρέθηκε αναίσθητο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τη βοήθεια της μητέρας του, έχοντας έντονες αρρυθμίες και γι’ αυτό τον λόγο οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να διασωληνωθεί, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος ανακοπής.

Η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβη μέσα στο διαμέρισμα και το βρέφος σώθηκε τελευταία στιγμή, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το μωρό έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

«Το άφησα 2 ώρες με τον πατέρα του» λέει η μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε αναίσθητο – Μάρτυρες περιγράφουν τις στιγμές αγωνίας

«Η μάνα δούλευε. Μαθήματα, ιδιαίτερα για παιδάκια Δημοτικού. Πάντα μαζί της την έπαιρνε. Εκείνη την ημέρα, έτυχε γιατί το μωρό κοιμόταν. Είχε τις αισθήσεις της, απλά δεν άνοιγε τα μάτια, από τον καπνό, από τη μαστούρα του πατέρα. Αν είχε συναίσθηση, δεν θα το κάπνιζε μπροστά στο παιδί. Έκλαιγε, αλλά δεν άνοιγε τα μάτια. Μετά βγήκε στους δρόμους, φώναζε βοήθεια η ίδια και πήρε ασθενοφόρο η γυναίκα και πήγε στο Παίδων», ανέφερε φίλη της μητέρας.

«Η μητέρα κοιμόταν μαζί με το παιδί. Όταν ξύπνησε, άρχισε να φωνάζει “δεν αναπνέει, δεν αντιδρά” και ούρλιαζε. Την ακούσαμε και πήραμε αμέσως τηλέφωνο την Αστυνομία. Φώναζε, ούρλιαζε. Ήρθαν δύο αστυνομικοί της ομάδας “Ζ” και γρήγορα ήρθε το ασθενοφόρο. Μετά ήρθε και ο πατέρας και φύγανε μαζί για το νοσοκομείο», λέει μάρτυρας στο MEGA.

Από την πλευρά της, η μητέρα του βρέφους ανέφερε: «Έχουμε τον πόνο μας. Είναι μία χαρά το κοριτσάκι μου. Το άφησα δύο ώρες με τον πατέρα του. Πήγα για δουλειά. Γιατί δουλεύω σε παιδάκια, τους κάνω μαθήματα για το Δημοτικό. Να πάτε στον πατέρα που φταίει να τον ρωτήσετε». Ο πατέρας του βρέφους συνελήφθη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Instyle, μαζί Drive

Κρυολόγημα ή ιγμορίτιδα; Ειδικός του Cleveland εξηγεί πώς να καταλάβουμε τη διαφορά

Κλιματικός συντελεστής: Πώς θα υπολογιστεί φέτος το επίδομα θέρμανσης – Αναλυτικός οδηγός

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Πώς προτιμούν να πληρώνουν οι Έλληνες και γιατί – Το κριτήριο που δείχνει νέα έρευνα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο αγόρια που παίζουν με σαΐτες σε 12 δευτερόλεπ...

Όλοι ετοιμάζονται να ζήσουν την «κόλαση των wearables»
περισσότερα
08:25 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Προβλήματα στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, και για ακόμη ένα πρωιν...
07:57 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: Αγωγή – μαμούθ σε γερμανικές εταιρείες

Τη διεύρυνση της έρευνας πέρα από τα όρια της χώρας μας σηματοδοτεί η αγωγή συγγενών του Αγγελ...
07:15 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Η νέα εβδομάδα αρχίζει με βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ο κ...
07:07 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Οκτωβρίου

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Καρπ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης