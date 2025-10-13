Χαμάς: Η λίστα με τους 20 ομήρους που θα απελευθερώσει σήμερα

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δημοσιεύει τα ονόματα των 20 ζωντανών ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους ίδιους 20 ομήρους των οποίων τα ονόματα είχαν ήδη δοθεί στο Ισραήλ νωρίτερα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και των οποίων η απελευθέρωση επιβεβαιώθηκε ως μέρος της συμφωνίας που αφορά τους ζωντανούς ομήρους.
Σύμφωνα με τους Times of Israel, δεν περιλαμβάνονται στην ομάδα τα ονόματα του απαχθέντος στρατιώτη Tamir Nimrodi ή του Νεπαλέζου υπηκόου Bipin Joshi.
Όπως μεταδίδει το BBC, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Shehab μόλις ανακοίνωσε ότι η Χαμάς δημοσίευσε τα ονόματα των 20 ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν.
Τα ονόματα φαίνεται να ταιριάζουν με τη λίστα των 20 ομήρων που πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.
Τα ονόματα:
- Bar Abraham Kupershtein
- Evyatar David
- Yosef-Chaim Ohana
- Segev Kalfon
- Avinatan Or
- Elkana Bohbot
- Maxim Herkin
- Nimrod Cohen
- Matan Zangauker
- David Cunio
- Eitan Abraham Horn
- Matan Angrest
- Eitan Mor
- Gali Berman
- Ziv Berman
- Omri Miran
- Alon Ohel
- Guy Gilboa-Dalal
- Rom Braslavski
- Ariel Cunio