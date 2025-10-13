Χαμάς: Η λίστα με τους 20 ομήρους που θα απελευθερώσει σήμερα

Χαμάς: Η λίστα με τους 20 ομήρους που θα απελευθερώσει σήμερα

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δημοσιεύει τα ονόματα των 20 ζωντανών ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους ίδιους 20 ομήρους των οποίων τα ονόματα είχαν ήδη δοθεί στο Ισραήλ νωρίτερα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και των οποίων η απελευθέρωση επιβεβαιώθηκε ως μέρος της συμφωνίας που αφορά τους ζωντανούς ομήρους.

LIVE – Ξεκίνησε η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων από τη Χαμάς – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Σύμφωνα με τους Times of Israel, δεν περιλαμβάνονται στην ομάδα τα ονόματα του απαχθέντος στρατιώτη Tamir Nimrodi ή του Νεπαλέζου υπηκόου Bipin Joshi.

Όπως μεταδίδει το BBC, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Shehab μόλις ανακοίνωσε ότι η Χαμάς δημοσίευσε τα ονόματα των 20 ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν.

Τα ονόματα φαίνεται να ταιριάζουν με τη λίστα των 20 ομήρων που πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Τα ονόματα:

  • Bar Abraham Kupershtein
  • Evyatar David
  • Yosef-Chaim Ohana
  • Segev Kalfon
  • Avinatan Or
  • Elkana Bohbot
  • Maxim Herkin
  • Nimrod Cohen
  • Matan Zangauker
  • David Cunio
  • Eitan Abraham Horn
  • Matan Angrest
  • Eitan Mor
  • Gali Berman
  • Ziv Berman
  • Omri Miran
  • Alon Ohel
  • Guy Gilboa-Dalal
  • Rom Braslavski
  • Ariel Cunio

08:22 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

