Χαμάς: Η λίστα με τους 20 ομήρους που θα απελευθερώσει σήμερα

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δημοσιεύει τα ονόματα των 20 ζωντανών ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους ίδιους 20 ομήρους των οποίων τα ονόματα είχαν ήδη δοθεί στο Ισραήλ νωρίτερα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και των οποίων η απελευθέρωση επιβεβαιώθηκε ως μέρος της συμφωνίας που αφορά τους ζωντανούς ομήρους.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, δεν περιλαμβάνονται στην ομάδα τα ονόματα του απαχθέντος στρατιώτη Tamir Nimrodi ή του Νεπαλέζου υπηκόου Bipin Joshi.

Όπως μεταδίδει το BBC, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Shehab μόλις ανακοίνωσε ότι η Χαμάς δημοσίευσε τα ονόματα των 20 ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν.

Τα ονόματα φαίνεται να ταιριάζουν με τη λίστα των 20 ομήρων που πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Τα ονόματα: