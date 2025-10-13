Όλγα Κεφαλογιάννη στη Realnews: Η Ελλάδα είναι σε τροχιά ανάπτυξης και χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις, όχι περιπέτειες και πειραματισμούς

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επισημαίνει ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις και προσθέτει ότι «η Ελλάδα είναι σε τροχιά ανάπτυξης και αυτό που χρειάζεται είναι σταθερές κυβερνήσεις, όχι περιπέτειες και πειραματισμούς».

Στον ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να βρίσκεται ακόμη μακριά από τον πήχυ της αυτοδυναμίας. Θεωρείτε ότι μία κυβέρνηση συνεργασίας θα ήταν η ενδεδειγμένη λύση;

Διαχρονικά, στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Μόνο έτσι εξασφαλίζονται σταθερότητα, ταχύτητα αποφάσεων και αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών. Η Ελλάδα είναι σε τροχιά ανάπτυξης και αυτό που χρειάζεται είναι σταθερές κυβερνήσεις, όχι περιπέτειες και πειραματισμούς. Αυτό δεν σημαίνει άρνηση σε διάλογο και συναινέσεις. Σε μεγάλα εθνικά ζητήματα, ασφάλεια, δημοσιονομική πειθαρχία, θεσμικές μεταρρυθμίσεις, δημογραφικό, επιδιώκουμε κοινωνικές συμμαχίες και, όπου χρειάζεται, κοινοβουλευτικές συναινέσεις. Και αυτό γιατί πιστεύουμε στις ευρύτερες συνθέσεις όταν αυτό επιβάλλεται. Όμως δεν κάνουμε αριθμητική συνεργασιών πριν μιλήσει η κάλπη. Και εκεί το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Εμείς δουλεύουμε για να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι η πολιτική μας βελτιώνει την καθημερινότητά τους και κάνει καλύτερη τη ζωή τους.

Τι σηματοδοτεί η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί του βουλευτικού του αξιώματος; Πόσο επηρεάζει αυτή η εξέλιξη την εκλογική προοπτική της Νέας Δημοκρατίας;

Είναι άλλη μία διάσπαση στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και επιβεβαιώνει μια πορεία προσωποκεντρικών επιλογών που προτάσσουν την τακτική έναντι της συνοχής. Έχετε παρατηρήσει ότι απουσιάζει ουσιαστικά η πολιτική; Εδώ έχουμε διασπάσεις για προσωπικές φιλοδοξίες. Όταν ο αρχηγός που αναδείχθηκε από ένα κόμμα κινείται εκτός του (με ποιο πολιτικό σκεπτικό, αλήθεια;) το μήνυμα προς τους πολίτες είναι αστάθεια και τυχοδιωκτισμός. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει η πορεία μας. Δουλειά, συνέπεια, αποτελέσματα. Οι πολιτικοί συσχετισμοί διαμορφώνονται από την ικανότητα διακυβέρνησης. Εκεί κρινόμαστε και εκεί θα κριθούμε. Και εκεί φυσικά έχει αποτύχει παταγωδώς ο κύριος Τσίπρας όταν κυβέρνησε τη χώρα.

Μήπως υποτιμάτε τη διείσδυση που μπορεί να έχει ο πρώην πρωθυπουργός σε ακροατήρια, όπως οι νέοι, στα οποία το δικό σας κόμμα δεν φαίνεται να επιτυγχάνει αξιόλογες επιδόσεις;

Δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο, ποτέ. Αυτό είναι μεγάλο λάθος στην πολιτική. Βλέπουμε όμως καθαρά ότι ο βασικός ανταγωνισμός για τον κύριο Τσίπρα είναι στο ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου επιχειρεί να απευθυνθεί. Εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά στους νέους που αναφέρετε: πολιτικές για στέγη, δεξιότητες και πρώτη εργασία, ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς γραφειοκρατία, στήριξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας και νέες θέσεις εργασίας με προοπτική σε κλάδους της οικονομίας που αναπτύσσονται, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη είναι κομμάτι αυτής της συνολικής προσπάθειας. Οι νέοι ζητούν αλήθεια και αποτέλεσμα. Αυτό τους προσφέρουμε και γι’ αυτό θα μας κρίνουν στις κάλπες. Δεν νομίζω ότι αυτή η γενιά αρέσκεται στους λαϊκισμούς και στις ευκολίες του κυρίου Τσίπρα. Έχουν και κρίση και ωριμότητα.

Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι επιδιώκετε τη συγκάλυψη τόσο στην υπόθεση των Τεμπών όσο και σε εκείνη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι απαντάτε;

Είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις. Και στις δύο ισχύουν απόλυτα ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και ο σαφής διαχωρισμός ρόλων: η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει, διευκολύνει την έρευνα, ανοίγει αρχεία, επιταχύνει διαδικασίες. Στα Τέμπη, το χρέος προς τα θύματα και τις οικογένειές τους είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και παράλληλα οι ουσιαστικές αλλαγές ασφάλειας στον σιδηρόδρομο. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχύει μηδενική ανοχή σε αστοχίες ή παρατυπίες, με διοικητικές κινήσεις και διαφάνεια. Οι υποθέσεις που δημιουργούν τοξικότητα πρέπει να διερευνώνται σε βάθος από τη Δικαιοσύνη και αυτό ήδη γίνεται. Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με λόγια, αλλά με τεκμηριωμένα βήματα που κάνουμε.

Εσχάτως ενισχύεται η φημολογία ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Εάν επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες, πώς μπορεί να επιτευχθεί η συστράτευση ενόψει των επικείμενων εκλογών;

Δεν σχολιάζω φημολογίες, ούτε προεξοφλώ αποφάσεις κανενός. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια ευρεία, ιστορική παράταξη που κερδίζει όταν είναι ενωμένη και στραμμένη στους στόχους της χώρας. Η συστράτευση επιτυγχάνεται με σαφές σχέδιο, σεβασμό στις διαφορετικές ευαισθησίες της Κεντροδεξιάς και με αποτελέσματα που μιλούν στους πολίτες. Σε αυτά εργαζόμαστε και εκεί θα κριθούμε στις επόμενες εκλογές.

Παρακολουθήσαμε μια δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυπριακή και την ελληνική κυβέρνηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Σας ανησυχεί, με δεδομένη και την αντίδραση της Τουρκίας για το συγκεκριμένο έργο;

Όταν μιλάμε για έργα στρατηγικής σημασίας στην ανατολική Μεσόγειο, πάνω από όλα είναι η ενότητα Ελλάδας – Κύπρου και η θεσμική συνεννόηση. Τα τεχνικά ζητήματα τα χειρίζονται οι αρμόδιοι διαχειριστές και υπουργεία, σε συνεχή επαφή μεταξύ τους και με τους ευρωπαϊκούς φορείς. Η θέση μου είναι καθαρή: συνεργασία, διαφάνεια, ευρωπαϊκός προσανατολισμός. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα βρεθεί ισορροπημένη λύση που υπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο χωρών και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Πώς απαντάτε στην κριτική της αντιπολίτευσης για υποχωρητισμό της ελληνικής διπλωματίας έναντι της Τουρκίας;

Δεν υπάρχει υποχωρητισμός, σε καμία περίπτωση και θλίβομαι -πρέπει να σας πω- όταν η αντιπολίτευση χρησιμοποιεί αυτά τα επιχειρήματα. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει αδιαπραγμάτευτη και σταθερή εθνική γραμμή δεκαετιών: σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο, στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα που αυτή η κυβέρνηση έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα. Η Ελλάδα δεν υποχωρεί. Ενισχύεται με συμμαχίες, αμυντικές συμφωνίες, ευρωπαϊκή στήριξη και ψύχραιμη, αλλά αποφασιστική, διπλωματία. Κρατάμε ανοιχτούς διαύλους, όπου αυτό υπηρετεί την ειρήνη και τη σταθερότητα, χωρίς να θυσιάζουμε κόκκινες γραμμές. Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση μιας χώρας που ξέρει τη δύναμή της.

Πώς κινείται η φετινή τουριστική σεζόν; Αναμένουμε ακόμα μία χρονιά-ρεκόρ;

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις. Τα έως τώρα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι και το 2025 θα είναι μία ακόμα θετική χρονιά για τον τουρισμό στη χώρα μας. Στο πρώτο επτάμηνο, είχαμε πολύ σημαντική αύξηση κατά 12,5% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Και αυτό παρότι το ίδιο διάστημα οι αφίξεις κινήθηκαν περίπου στα επίπεδα της περυσινής χρονιάς-ρεκόρ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,5%. Κυρίως όμως, φαίνεται πως παγιώνεται μια δυναμική επέκτασης της τουριστικής δραστηριότητας στους μήνες εκτός αιχμής, τους «πλάγιους» και χειμερινούς μήνες. Ωστόσο, πέρα από τις θετικές επιδόσεις, η στρατηγική μας στο υπουργείο Τουρισμού εστιάζει στην ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, με πολιτικές που προωθούν έναν βιώσιμο τουρισμό, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, που διασφαλίζει ότι τα οφέλη επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες, με τρόπο δίκαιο και ανταποδοτικό.

Τι προβλέπει ο νόμος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου;

Από τις αρχές του μήνα έχει τεθεί σε ισχύ το πλαίσιο το οποίο ορίζει λειτουργικές προδιαγραφές και αντίστοιχες προδιαγραφές ασφαλείας για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι τα ακίνητα πρέπει να είναι χώροι κύριας χρήσης, με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό και να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν. Ταυτόχρονα εφαρμόζονται διαδικασία ελέγχων για την τήρηση των προδιαγραφών αυτών, καθώς και κυρώσεις ανάλογες αυτών που ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα. Πιστεύουμε ότι είναι ένα δίκαιο πλαίσιο που προάγει τον υγιή ανταγωνισμό και συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών φιλοξενίας. Κάνουμε ένα ακόμα βήμα για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας και, βεβαίως, ποιοτικός τουρισμός σημαίνει, εκτός των άλλων, κανόνες για όλους και τήρηση της νομιμότητας.