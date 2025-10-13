Αντώνης Σαμαράς: Μιλά με πολλούς, αλλά δεν βιάζεται

Ενδιαφέρουσα και ζωηρή συνέχεια αναμένεται να έχει προσεχώς το πολιτικό σίριαλ «Αντώνης Σαμαράς», όπως κατεδείχθη από το τελευταίο επεισόδιο πριν από λίγες ημέρες στο Ωδείο Αθηνών. Η απουσία κυριολεκτικά στο παρά ένα του πρώην πρωθυπουργού από την εκδήλωση για το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την τεχνητή νοημοσύνη επιβεβαιώνει με τρόπο εμφατικό ότι ανάμεσα στον ίδιο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υπάρχει κανένα σημείο πολιτικής ή άλλης επαφής.

Του ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τον πρώην πρωθυπουργό επισημαίνουν στη Realnews ότι η απόφασή του να μην παραστεί στην εκδήλωση της προηγούμενης Τετάρτης δεν ήταν καθόλου αιφνίδια. Τα ίδια πρόσωπα εκτιμούν ότι μόλις έγινε γνωστό πως στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα παρενέβαινε ο πρωθυπουργός, η αποχή ήταν για τον Αντ. Σαμαρά περίπου μονόδρομος. Αφήνουν, δε, να εννοηθεί πως ο πρώην πρωθυπουργός αισθάνθηκε ότι ορισμένοι επιχειρούν να τον εγκλωβίσουν σε μια «ψευδεπίγραφη», όπως λένε χαρακτηριστικά, εικόνα ενότητας που επιδιώκει να φιλοτεχνήσει το Μέγαρο Μαξίμου.

Σε κάθε περίπτωση, το μείζον ερώτημα παραμένει: Τι θα πράξει εφεξής ο Αντ. Σαμαράς και πόσο κοντά βρίσκεται στη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος; Σίγουρα η συγκεκριμένη περίοδος έχει πολλές και διαφορετικές ιδιομορφίες για τον πρώην πρωθυπουργό. Λίγους μήνες μετά τον αδόκητο χαμό της κόρης του, Λένας, το ζεύγος Σαμαρά βιώνει την τραγική απώλεια «με τρόπο βαθιά χριστιανικό», όπως παρατηρεί πολύ στενός φίλος της οικογένειας.

Ταυτόχρονα, ο Αντ. Σαμαράς επανέρχεται σταδιακά στις διαχρονικές του συνήθειες. Ενημερώνεται διαρκώς για τις πολιτικές και όχι μόνο εξελίξεις στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, ανταλλάσσει απόψεις με πολύ κόσμο και επιχειρεί μακριά από το άγχος της καθημερινής πολιτικής διαχείρισης να διαβάσει όσο το δυνατόν καλύτερα το εγχώριο και πρωτίστως τον διεθνή περίγυρο, ώστε να αντιληφθεί εγκαίρως τους κινδύνους, αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την Ελλάδα. Οπως επισημαίνει πρόσωπο του περιβάλλοντός του, ο Αντ. Σαμαράς δεν δείχνει να βιάζεται. Είναι σαφές ότι άνθρωποι που ανήκουν στον στενό κύκλο του εισηγούνται να προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ενώ στελέχη με πολιτική αναφορά σε αυτόν έχουν ήδη ξεκινήσει το scouting ανά την επικράτεια απευθυνόμενα ακόμη και στις Νομαρχιακές της Νέας Δημοκρατίας ώστε να επανδρωθεί το νέο κόμμα, εάν και εφόσον… πατηθεί το κουμπί.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν διακατέχεται από άγχος να προχωρήσει σε βεβιασμένες κινήσεις. Ούτε και φαίνεται να συναρτά τις όποιες μελλοντικές του ενέργειες με εξελίξεις όπως η πρόσφατη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Αντιθέτως, μελετά με πολλή προσοχή τις επόμενες κινήσεις του. Τακτικός συνομιλητής του σημειώνει με νόημα πως δεν θα αργήσει η ώρα της πρώτης δημόσιας τοποθέτησής του μετά τον χαμό της κόρης του, ενώ θεωρείται πιθανό να βρεθεί στην Παλαιά Βουλή την ερχόμενη Τετάρτη στο πλαίσιο της ομιλίας του Κώστα Καραμανλή, στην εκδήλωση προς τιμήν της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, επιβεβαιώνοντας έτσι τη στενή σχέση του με τον πρώην πρωθυπουργό.

Η woke ατζέντα

Ο Αντ. Σαμαράς θεωρεί πως ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του και εις βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φέρεται πεπεισμένος ότι οι απόψεις του έχουν δικαιωθεί τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και σε εσωτερικά θέματα, με αιχμή τη woke ατζέντα, τα ενεργειακά και τη συνεπακόλουθη ακρίβεια, αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα, όπως υποδηλώνει η πρόσφατη θέση του υπέρ του αιτήματος Ρούτσι στο πλαίσιο των δικαστικών εξελίξεων γύρω από την τραγωδία των Τεμπών. Όπως μεταφέρουν πρόσωπα του περιβάλλοντός του, δεν εμπιστεύεται τον πρωθυπουργό όταν ο τελευταίος διαβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάρτιο του 2027, επιμένοντας σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις του ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η κυβέρνηση δεν θα αντέξει έως τότε. Η παραπάνω διαπίστωση θα μπορούσε να λειτουργήσει εκ των πραγμάτων ως επιταχυντής του σχεδιασμού του, ωστόσο, στενοί του συνεργάτες αντικρούουν αυτήν την προσέγγιση.

«Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ζήτημα αναγνωρισιμότητας, οι απόψεις του είναι γνωστές για όλο το φάσμα της δημόσιας σφαίρας, δεν έχει πρόβλημα οργανωτικής δικτύωσης, καθώς ανέκαθεν διατηρούσε εν υπνώσει πυρήνες ανά την επικράτεια, ενώ έχει αποδείξει την κυβερνησιμότητά του», επισημαίνουν τα ίδια πρόσωπα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα μπορούσε να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος ακόμη και τρεις μήνες πριν από τις εκλογές. Έτερη πηγή προσκείμενη στον πρώην πρωθυπουργό τονίζει ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να επαναφέρει στην κάλπη ένα σεβαστό ποσοστό από τους ένα εκατομμύριο και πλέον ψηφοφόρους, που απείχαν από τις πρόσφατες ευρωεκλογές και είχαν ψηφίσει Ν.Δ., ανατρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους σημερινούς υπολογισμούς των κομματικών επιτελείων. Σύμφωνα με την ίδια θεώρηση, το νέο κόμμα θα μπορούσε να έχει αξιοπρόσεκτη διείσδυση τόσο στον χώρο στα δεξιά του κυβερνώντος κόμματος, όσο και στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία, ενώ θα μπορούσε να προσελκύσει και ψηφοφόρους από την ευρύτερη Κεντροαριστερά, που εμφορούνται από πατριωτικές ανησυχίες.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, θεωρούν ότι η στάση του Αντ. Σαμαρά στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευρ. Στυλιανίδη αποξενώνει ακόμη και στελέχη και ψηφοφόρους που έχουν παράπονα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται ενωτικός, ο κ. Σαμαράς δείχνει να εμμένει σε προσωπικές πικρίες, μοιάζει να επιλέγει τον διχασμό και τη διαίρεση», τονίζει στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού. Έτερη γραμμή κυβερνητικής πληροφόρησης υπενθυμίζει το πρόσφατο άνοιγμα του πρωθυπουργού προς τον Αντ. Σαμαρά, εξηγώντας ότι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι απόλυτη προτεραιότητα η μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας χάριν της συνέχισης της πορείας προόδου στη χώρα, που καταγράφεται τα τελευταία έξι χρόνια. Ωστόσο, το μήνυμα που εξέπεμψε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης ότι «στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε απόψε η Ν.Δ. εν συνόλω» καταδεικνύει και τα όρια της άσκησης της επαναπροσέγγισης, ιδίως από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά του Αντ. Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπενθυμίζει ολοένα και εντονότερα εν είδει υπόμνησης προς κάθε ενδιαφερόμενο, είτε εντός είτε εκτός της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο ίδιος και κατ’ επέκταση η κυβέρνησή του αποτελούν τους μόνους εγγυητές της πολιτικής σταθερότητας καθώς και ότι τυχόν διασάλευσή της εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και για την πορεία της οικονομίας.