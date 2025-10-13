LIVE η κίνηση: Προβλήματα στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, και για ακόμη ένα πρωινό παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις.

Αφόρητος… είναι και σήμερα (13/10) ο Κηφισός, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Συγκεκριμένα, στην κάθοδο η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα, με τα οχήματα να είναι κολλημένα κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ η ίδια εικόνα καταγράφεται και στην Μεσογείων.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπως η Βασ. Κωνσταντίνου, η Βασ. Σοφίας, και η λεωφόρος Συγγρού.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην ανηφόρα του Καρέα αλλά και στην παραλιακή.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό