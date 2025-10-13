LIVE η κίνηση: Προβλήματα στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Enikos Newsroom

κοινωνία

LIVE η κίνηση: Προβλήματα στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, και για ακόμη ένα πρωινό παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις.

Αφόρητος… είναι και σήμερα (13/10) ο Κηφισός, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Συγκεκριμένα, στην κάθοδο η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα, με τα οχήματα να είναι κολλημένα κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ η ίδια εικόνα καταγράφεται και στην Μεσογείων.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπως η Βασ. Κωνσταντίνου, η Βασ. Σοφίας, και η λεωφόρος Συγγρού.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην ανηφόρα του Καρέα αλλά και στην παραλιακή.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Instyle, μαζί Drive

Κρυολόγημα ή ιγμορίτιδα; Ειδικός του Cleveland εξηγεί πώς να καταλάβουμε τη διαφορά

Κλιματικός συντελεστής: Πώς θα υπολογιστεί φέτος το επίδομα θέρμανσης – Αναλυτικός οδηγός

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Πώς προτιμούν να πληρώνουν οι Έλληνες και γιατί – Το κριτήριο που δείχνει νέα έρευνα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο αγόρια που παίζουν με σαΐτες σε 12 δευτερόλεπ...

Όλοι ετοιμάζονται να ζήσουν την «κόλαση των wearables»
περισσότερα
07:57 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: Αγωγή – μαμούθ σε γερμανικές εταιρείες

Τη διεύρυνση της έρευνας πέρα από τα όρια της χώρας μας σηματοδοτεί η αγωγή συγγενών του Αγγελ...
07:52 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Πατήσια: Με ανακοπή κινδύνευσε το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικό που κάπνιζε ο πατέρας του – Τα νεότερα για την υγεία του

Σε σταθερή κατάσταση βρίσκεται το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του σε...
07:15 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Η νέα εβδομάδα αρχίζει με βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ο κ...
07:07 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Οκτωβρίου

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Καρπ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης