Μιχάλης Κατρίνης: Θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή η ανάθεση στο υπουργείο Άμυνας της ευθύνης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Enikos Newsroom

πολιτική

Μιχάλης Κατρίνης

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές. Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης, αρμόδιος Τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του πρωθυπουργού.

«Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή», υπογράμμισε ο κ. Κατρίνης.

Διατύπωσε ακόμη το ερώτημα «τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του ‘Αγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;».

Ο τομεάρχης ‘Αμυνας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και δικαιολογημένα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε την ερωτική ζωή στον γάμο μου» – Οι παράδοξες συμβουλές μιας 40χρονης

Κρέμες νυκτός και ημέρας: Πώς να τις επιλέγουμε, σύμφωνα με το Cleveland – Τι συστατικά πρέπει να έχουν

Καιρός: Τοπικές βροχές και βόρειοι άνεμοι

Δακτύλιος: Επανέρχεται από αύριο στο κέντρο της Αθήνας – Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί, οι εξαιρέσεις

Ειδικός απομυθοποιεί συχνές παρανοήσεις για τη νηστεία – Προσομοίωση δείχνει τι συμβαίνει στο σώμα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:49 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Άκης Σκέρτσος: Τρία ερωτήματα και μία απάντηση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Παρέμβαση στο θέμα που ανέκυψε με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έκανε ο υπουργός Επικρατεί...
17:56 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σπανάκης: Η απελευθέρωση της Αθήνας επισφράγισε τον διαρκή αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία

Η Ελλάδα στέκεται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, ισχυρή όσο ποτέ σε κάθε επίπεδο, τόνισε ο υφυπουργό...
17:40 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: Συνάντηση με Τασούλα την Δευτέρα πριν από τη Σύνοδο για τη Γάζα

Συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Δευτέρας (13/10...
16:51 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού η αναφορά για Ρούτσι – Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό

«Μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «το σημερινό κυριακάτικο μήνυμ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης