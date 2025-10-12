Καλάβρυτα: Ταλαιπωρία για 101 επιβάτες του «Οδοντωτού» που ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καλάβρυτα: Ταλαιπωρία για 101 επιβάτες του «Οδοντωτού» που ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης – Δείτε βίντεο

Ταλαιπωρία υπέστησαν οι 101 επιβάτες του οδοντωτού σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα το πρωί της Κυριακής (12/10), καθώς συρμός παρουσίασε βλάβη με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, στο σημείο έσπευσε άλλος συρμός για να παραλάβει τους επιβάτες, οι οποίοι συνέχισαν το ταξίδι τους προς τα Καλάβρυτα με λεωφορείο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων τους τελευταίους μήνες, σημειώνει η ιστοσελίδα, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα συντήρησης και την εικόνα απαξίωσης της ιστορικής και διεθνώς αναγνωρισμένης σιδηροδρομικής γραμμής.

Δείτε βίντεο της ιστοσελίδας apohxos.gr με τις στιγμές που διαδραματίστηκαν το πρωί:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε την ερωτική ζωή στον γάμο μου» – Οι παράδοξες συμβουλές μιας 40χρονης

Κρέμες νυκτός και ημέρας: Πώς να τις επιλέγουμε, σύμφωνα με το Cleveland – Τι συστατικά πρέπει να έχουν

Καιρός: Τοπικές βροχές και βόρειοι άνεμοι

Δακτύλιος: Επανέρχεται από αύριο στο κέντρο της Αθήνας – Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί, οι εξαιρέσεις

Ειδικός απομυθοποιεί συχνές παρανοήσεις για τη νηστεία – Προσομοίωση δείχνει τι συμβαίνει στο σώμα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:40 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Συναγερμός στο Λιμενικό: Άνδρας έπεσε από φορτηγό πλοίο στη θάλασσα – Έρευνες μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό, μετά την πτώση ενός άνδρα από φορτηγό πλοίο σημαίας Νήσω...
21:31 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός ανήλικος σε τροχαίο δυστύχημα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στη Δράμα, όταν ένας 14χρονος έχασε την ...
21:23 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Συνελήφθη 41χρονος τσαντάκιας στην Αγία Βαρβάρα – Είχε επιτεθεί και τραυματίσει γυναίκες σε Νίκαια και Κορυδαλλό

Στη σύλληψη ενός 41χρονου τσαντάκια προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το απόγευμα της 8ης...
20:45 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Βάναυση κακοποίηση σκύλου στη Ναύπακτο – Τον πυροβόλησαν στο πόδι

Οργή προκαλεί νέα υπόθεση κακοποίησης ζώου, αυτήν τη φορά ενός αδέσποτου σκύλου στο χωριό Κρυο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης