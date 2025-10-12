Καλάβρυτα: Ταλαιπωρία για 101 επιβάτες του «Οδοντωτού» που ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης – Δείτε βίντεο

Ταλαιπωρία υπέστησαν οι 101 επιβάτες του οδοντωτού σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα το πρωί της Κυριακής (12/10), καθώς συρμός παρουσίασε βλάβη με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, στο σημείο έσπευσε άλλος συρμός για να παραλάβει τους επιβάτες, οι οποίοι συνέχισαν το ταξίδι τους προς τα Καλάβρυτα με λεωφορείο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων τους τελευταίους μήνες, σημειώνει η ιστοσελίδα, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα συντήρησης και την εικόνα απαξίωσης της ιστορικής και διεθνώς αναγνωρισμένης σιδηροδρομικής γραμμής.

Δείτε βίντεο της ιστοσελίδας apohxos.gr με τις στιγμές που διαδραματίστηκαν το πρωί: