Καλάβρυτα: Ακινητοποιημένος ο «Οδοντωτός» στο Διακοπτό λόγω βλάβης

Βλάβη παρουσιάστηκε -ξανά- σε συρμό του Οδοντωτού που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής και να προκληθεί αναστάτωση στους επιβάτες, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Kalavryta News, στο σημείο έσπευσε άλλος συρμός για να παραλάβει τους επιβάτες, οι οποίοι συνέχισαν το ταξίδι τους προς τα Καλάβρυτα με λεωφορείο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων τους τελευταίους μήνες, σημειώνει η ιστοσελίδα, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα συντήρησης και την εικόνα απαξίωσης της ιστορικής και διεθνώς αναγνωρισμένης σιδηροδρομικής γραμμής.