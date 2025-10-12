Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας: Τα συμπεράσματα του πορίσματος για τον μεγάλο κρατήρα, αρχίζουν αύριο οι εργασίες επιχωμάτωσης – Τι λέει στο enikos.gr ο γεωλόγος που έκανε την αυτοψία

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες για την επιχωμάτωση του τεράστιου κρατήρα που δημιουργήθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, στην περιοχή Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας, όταν το έδαφος υποχώρησε ξαφνικά, αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι νόμιζαν πως έγινε σεισμός, λόγω του έντονου θορύβου που δημιουργήθηκε.

της Μαρίας Πασαλίδου

Όπως έγινε γνωστό, η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) ενεργοποίησε την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης αποστέλλοντας τον κ. Παναγιώτη Πάσχο, Δρ Γεωλόγο της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Ξηρόμερου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη και τους αντιδημάρχους, Βασίλη Πολύζο και Γιάννη Φωτόπουλο, την ίδια κιόλας ημέρα της δημιουργίας του κρατήρα.

Ξεκινά η επιχωμάτωση

O κ. Πάσχος, μιλώντας στο enikos.gr, τόνισε ότι «το πόρισμα αυτό αφορά σε ένα πρόδρομο έγγραφο, αποτέλεσμα της αυτοψίας που πραγματοποιήσαμε», σημειώνοντας ότι «τη Δευτέρα, τα χωματουργικά μηχανήματα θα αρχίσουν να μεταφέρουν υλικά, ώστε να γίνει η επιχωμάτωση της καταβόθρας που έχει σχηματιστεί. Τα μηχανήματα θα προσθέτουν υλικά, μέχρι να σταθεροποιηθεί».

Ο ίδιος επεσήμανε ακόμη ότι «είναι κάτι, το οποίο είναι δυναμικό, έχει ακόμα μια κινητικότητα και δεν ξέρουμε πώς θα ‘’συμπεριφερθεί’’ το υπέδαφος. Γεμίζοντάς το με το υλικό, θα παρακολουθούμε πώς θα συμπεριφερθεί, μέχρι να ισορροπηθεί η κατάσταση».

Τα συμπεράσματα της αυτοψίας

Στα συμπεράσματα της αυτοψίας, με βάση το έγγραφο που έχει παραδοθεί στον Δήμο από την (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) αναφέρεται, μεταξύ άλλων αρχικά, ότι το ανάγλυφο της περιοχής εξάπλωσης του οικισμού των Φυτειών διαμορφώνεται από εναλλαγές λόφων στους οποίους παρεμβάλλονται ελλειψοειδούς μορφής βυθίσματα.

Παράλληλα, ο οικισμός θεμελιώνεται σε πετρώματα γύψων, λατυποπαγών και ασβεστόλιθων τριαδικής ηλικίας. Η διαλυτοποίηση των γύψων αυτών και η υπόγεια κυκλοφορία νερού, είναι οι κύριοι παράγοντες για την εκδήλωση συχνών φαινομένων εδαφικών υποχωρήσεων στην περιοχή. Ακόμη, όπως συμπεραίνεται, ο συνδυασμός της υπόγειας διάβρωσης και της κατείσδυσης των επιφανειακών νερών προκάλεσαν ενεργοποίηση των υπόγειων εγκοίλων, μια διεργασία που εξελίσσονταν χωρίς να γίνεται αντιληπτή στην επιφάνεια. Η διατάραξη αυτή ήταν το έναυσμα για να εκδηλωθεί το φαινόμενο της εδαφικής υποχώρησης.

«Είναι γνωστό ότι στον ελλαδικό χώρο, όπου υπάρχουν γύψοι και γενικότερα αυτό το πέτρωμα, εμφανίζονται αυτά τα προβλήματα. Στην Αιτωλοακαρνανία, την Κρήτη, την Κέρκυρα, καθώς και σε άλλες περιοχές. Δεν είναι κάτι το πρωτοφανές» δήλωσε ο δρ Γεωλογίας.

«Εάν δεν έχουμε διαφοροποίηση της κατάστασης, δεν θα υπάρξει πρόβλημα»

Όσον αφορά στα μέτρα που προτάθηκαν για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η αυτοψία «δείχνει» πως οι ένοικοι στις άμεσα γειτονικές οικίες με την καταβόθρα, θα πρέπει να τις εγκαταλείψουν. «Μιλάμε για τα 3 σπίτια που είναι δίπλα από το ‘’πηγάδι’’ το οποίο έχει σχηματιστεί. Για τα υπόλοιπα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» εξήγησε στο σημείο αυτό ο κ. Πάσχος.

Ακόμη, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, ο χώρος θα πρέπει να σημανθεί και να αποτρέπεται η προσέγγιση σε αυτόν, ενώ οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη δέουσα προσοχή.

Στην ερώτηση για το εάν οι κάτοικοι των σπιτιών αυτών, που αναγκάζονται να απομακρυνθούν, θα μπορέσουν να επιστρέψουν, ο κ. Πάσχος απάντησε ότι: «Πιστεύω πως ναι. Αν δεν έχουμε καμία διαφοροποίηση της κατάστασης προς το χειρότερο, δεν θα υπάρξει πρόβλημα», σημειώνοντας ότι «βέβαια, όταν ολοκληρωθεί η επιχωμάτωση, θα το επανεξετάσουμε, για να υπάρχει μια σιγουριά για τους κατοίκους. Πρέπει να γίνουν κάποιες διασκοπήσεις με γεωηλεκτρικά ή εάν απαιτηθεί και με γεώτρηση, για να δούμε εάν υπάρχει κάτω από τα σπίτια κάποιο κοίλωμα».

Φέρνοντας ένα παράδειγμα αντίστοιχου φαινομένου, ο ίδιος έκανε λόγο για την περίπτωση της περιοχής της Κατούνας, όπου είχε εμφανιστεί αντίστοιχο πρόβλημα. «Αποκαταστάθηκε και τα σπίτια που είναι δίπλα δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα. Οι κάτοικοι δεν είχαν φύγει τότε, γιατί το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί από την φθορά ενός αγωγού ύδρευσης» δήλωσε ο κ. Πάσχος, εξηγώντας ότι «δεν ξέρουμε την συμπεριφορά της γης σε κάποια βάθη που δεν έχουμε την δυνατότητα να τα παρακολουθήσουμε».

Υπάρχει τρόπος πρόληψης τέτοιων φαινομένων;

«Τρόπος πρόληψης υπάρχει, αλλά έως έναν βαθμό» ξεκαθαρίζει ο κ. Πάσχος, κάνοντας λόγο για «ακτινογραφία» του εδάφους σε περιοχές που υπάρχουν οικισμοί ή που πρόκειται να οικοδομηθούν, μέσω των διασκοπήσεων και με τη χρήση ειδικών μεθόδων που παρέχει η επιστήμη.

«Αυτά είναι ζητήματα που παρουσιάζονται. Το θέμα είναι ότι παρόλο που υπάρχει η επιστημονική προσέγγιση, όταν ερχόμαστε στο ”δια ταύτα”, βλέπουμε ότι οι φορείς οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, είναι αποδυναμωμένοι», σημειώνει ακόμη ο δρ Γεωλογίας, συμπληρώνοντας ότι «η κρίση που ζήσαμε, έχει μεταφερθεί παντού, φτάνοντας μέχρι και στα ερευνητικά κέντρα, όπως η Ε.Α.Γ.Μ.Ε., τα οποία έχουν αποδυναμωθεί από επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και δεν στελεχώνονται πλέον».

Όπως ακόμη ανέφερε ο ίδιος, στην αγορά υπάρχουν ικανότατοι επιστήμονες, με σπουδές, που όμως δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στη χώρα μας. «Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα» τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Πάσχος, υπογραμμίζοντας ότι για πιο ασφαλή συμπεράσματα σε τέτοια θέματα χρειάζονται μελέτες, οι οποίες απαιτούν προσωπικό, παρακολούθηση και έρευνα.

Δείτε το έγγραφο της αυτοψίας που δημοσίευσε ο δήμαρχος Ξηρομέρου, κ. Ιωάννης Τριανταφυλλάκης.