Σαλαμίνα: Καρέ- καρέ η δράση των διαρρηκτών που είχαν «ρημάξει» καταστήματα στην περιοχή – «Χτυπούσαν» πολλές φορές κάθε βράδυ

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 6 Έλληνες, ηλικίας 20, 21, 22, 23 ετών και σε έναν ανήλικο, 16 ετών, ως μέλη της οργάνωσης και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και άλλο μέλος της οργάνωσης.

Όπως φαίνεται στα βίντεο του enikos.gr, οι δράστες «μπούκαραν» στα καταστήματα, κυρίως νυχτερινές ώρες και άρχιζαν να ψάχνουν γρήγορα τους χώρους, αφαιρώντας χρήματα και άλλα αντικείμενα.

Μάλιστα ο ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να έχει ομολογήσει άλλες 8 κλοπές και διαρρήξεις που δεν έχουν καταγγελθεί.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων αναφορικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της εντοπίστηκαν και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους  δράση.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών-διαρρήξεων σε καταστήματα και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, κυρίως μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες, αφού επέλεγαν τα καταστήματα-στόχους τους, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα.

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβαιναν σε πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στο ίδιο βράδυ.

Σε μία περίπτωση δεν δίστασαν να διαρρήξουν Ιερό Ναό αφαιρώντας από το εσωτερικό του εικόνα μεγάλης αξίας.

Από  έρευνα στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 2 ασύρματοι.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, έχουν εξιχνιαστεί -11- περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

