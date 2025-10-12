Financial Times: Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ βοηθούν την Ουκρανία να στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας

Financial Times: Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ βοηθούν την Ουκρανία να στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας
Φωτογραφία: Reuters

Οι ΗΠΑ βοηθούν εδώ και μήνες την Ουκρανία για την πραγματοποίηση επιθέσεων μακρού πλήγματος στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σε μία κοινή προσπάθεια αποδυνάμωσης της ρωσικής οικονομίας, ώστε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ν’ αναγκαστεί να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο να πλήξει σημαντικές ρωσικές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου που βρίσκονται μακράν της πρώτης γραμμής του πολέμου, σύμφωνα με την εφημερίδα που επικαλείται ανώνυμους Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος, το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δεν σχολίασε επίσης, άμεσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

14:01 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Αίγυπτος: 3 αξιωματούχοι του Κατάρ σκοτώθηκαν σε τροχαίο λίγο πριν από τη Σύνοδο για τη Γάζα – Δεν ήταν μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας

Στην Αίγυπτο, λίγες μόλις ώρες πριν από τη διεθνή ειρηνευτική σύνοδο στο Σαρμ ελ-Σέιχ, σε τροχ...
13:20 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Γεραπετρίτης: Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη «Σύνοδο για την Ειρήνη» στην Αίγυπτο – Αναβάλλεται η συνάντηση με τον Γερμανό ΥΠΕΞ

«Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συνοδεύσει αύριο, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, τον Π...
12:57 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Χαμάς: «Δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά τον πόλεμο», ανέφερε πηγή της οργάνωσης – «Έχει απαρνηθεί τον έλεγχό της»

Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτ...
11:53 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Μίκαελ Τενέζος: Συνελήφθη στο Μεξικό ο «Έλληνας» αρχηγός του οργανωμένου εγκλήματος στη Σουηδία – Ο «εγκέφαλος» πίσω από τις πιο βίαιες συμμορίες

Η αστυνομία του Μεξικό συνέλαβε έναν από τους πλέον καταζητούμενους ηγέτες του οργανωμένου εγκ...
