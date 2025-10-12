Τζένη Θεωνά: «Ένα ελάχιστο αλμπουμάκι ευτυχίας» – Οι πρώτες φωτογραφίες με το νεογέννητο παιδί της – ΦΩΤΟ

Μητέρα για δεύτερη φορά έγινε η Τζένη Θεωνά, η οποία πριν 8 ημέρες έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον Δήμο Αναστασιάδη. Η αγαπημένη ηθοποιός έκανε την πρώτη ανάρτησή της στα social media μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, εκφράζοντας την ευτυχία της.

Συγκεκριμένα, έγραψε «Ένα ελάχιστο αλμπουμάκι ευτυχίας. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα κι όμως παραμένει σαν όνειρο. Ασύλληπτο στις αισθήσεις του και αυτή την απίστευτη και τόσο φευγαλέα βρεφική μυρωδιά. Στην αγκαλιά μας μας έδωσαν το αγοράκι μας ο γιατρός @metaxasilias και η μαία μας @tsakaliare για δεύτερη φορά στο @mitera.gr.

Οι δυο τους είναι δίπλα μου εδώ και 15χρόνια, ανά πάσα στιγμή, για ό,τι χρειαστώ. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά και να αναλύσω την σχέση μας κι αυτό που αισθάνομαι. Θα πω μόνο ότι στην οικογένεια μας που μεγάλωσε ανήκει πλέον και ο γιατρός και η μαία μας.

Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Ειλικρινά, από καρδιάς. Hello Baby» γράφει η Τζένη Θεωνά, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του νεογέννητου γιου της από το μαιευτήριο» πρόσθεσε.

Ακολουθεί η ανάρτησή της