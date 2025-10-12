Τζένη Θεωνά: «Ένα ελάχιστο αλμπουμάκι ευτυχίας» – Οι πρώτες φωτογραφίες με το νεογέννητο παιδί της – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Τζένη Θεωνά
Φωτογραφία: Instagram/jennytheona

Μητέρα για δεύτερη φορά έγινε η Τζένη Θεωνά, η οποία πριν 8 ημέρες έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον Δήμο Αναστασιάδη. Η αγαπημένη ηθοποιός έκανε την πρώτη ανάρτησή της στα social media μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, εκφράζοντας την ευτυχία της.

Συγκεκριμένα, έγραψε «Ένα ελάχιστο αλμπουμάκι ευτυχίας. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα κι όμως παραμένει σαν όνειρο. Ασύλληπτο στις αισθήσεις του και αυτή την απίστευτη και τόσο φευγαλέα βρεφική μυρωδιά. Στην αγκαλιά μας μας έδωσαν το αγοράκι μας ο γιατρός @metaxasilias και η μαία μας @tsakaliare για δεύτερη φορά στο @mitera.gr.

Οι δυο τους είναι δίπλα μου εδώ και 15χρόνια, ανά πάσα στιγμή, για ό,τι χρειαστώ. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά και να αναλύσω την σχέση μας κι αυτό που αισθάνομαι. Θα πω μόνο ότι στην οικογένεια μας που μεγάλωσε ανήκει πλέον και ο γιατρός και η μαία μας.

Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Ειλικρινά, από καρδιάς. Hello Baby» γράφει η Τζένη Θεωνά, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του νεογέννητου γιου της από το μαιευτήριο» πρόσθεσε.

Ακολουθεί η ανάρτησή της

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenny Theona (@jennytheona)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε την ερωτική ζωή στον γάμο μου» – Οι παράδοξες συμβουλές μιας 40χρονης

Κρέμες νυκτός και ημέρας: Πώς να τις επιλέγουμε, σύμφωνα με το Cleveland – Τι συστατικά πρέπει να έχουν

Καιρός: Τοπικές βροχές και βόρειοι άνεμοι

Δακτύλιος: Επανέρχεται από αύριο στο κέντρο της Αθήνας – Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί, οι εξαιρέσεις

Ειδικός απομυθοποιεί συχνές παρανοήσεις για τη νηστεία – Προσομοίωση δείχνει τι συμβαίνει στο σώμα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:15 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σίσσυ Xρηστίδου: Η αποκάλυψη για την συζήτηση με το AI… για τα λαζάνια

Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μια απρόσμενη αποκάλυψη στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», αρ...
20:09 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Οδυσσέας Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο σε στενό κύκλο – ΦΩΤΟ

Ο ηθοποιός Οδυσσέας Σταμούλης επισημοποίησε τη σχέση του με την αγαπημένη του σύντροφο, Ντίνα,...
19:17 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Ναυπλιώτου: Στο ξεκίνημά μου είχα πίστη στον εαυτό μου – Όταν είσαι νέος νιώθεις αθάνατος

Η Μαρία Ναυπλιώτου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου μίλησε για τον ρόλ...
18:30 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ανδρέας Φουστάνος για την σύντροφό του: «Έχουμε διαφορά ηλικίας – Είναι πλαστικός χειρουργός και συνεργαζόμαστε»

Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο Ανδρέας Φουστάνος παραχώρησε μία από τις πιο εξομολογητικές τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης