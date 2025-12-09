Ηράκλειο: «Η Κρήτη διαλύεται» – Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκαναν κατάληψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

  • Υπό κατάληψη τελεί το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπου μεταφέρθηκε η κινητοποίηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι.
  • Αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με την Γραμματέα κ. Μαρία Κοζυράκη, παρουσιάζοντας αιτήματα για στρέμματα και επιδοτήσεις, ενώ δεν έλειψαν και οι βολές κατά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Τσιάρα.
  • Η Γραμματέας χαρακτήρισε τα αιτήματα δίκαια και ξεκίνησε τηλεφωνικές επαφές με υπουργούς, ενώ νωρίτερα άνοιξε η παραλιακή λεωφόρος του Ηρακλείου που είχε κλείσει από αγροτικά οχήματα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηράκλειο: «Η Κρήτη διαλύεται» – Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκαναν κατάληψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Υπό κατάληψη τελεί το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπου μεταφέρθηκε η κινητοποίηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι αποφάσισαν νωρίτερα να αποχωρήσουν από το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης», όπου βρίσκονταν από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Cretalive, οι αγροτοκτηνοτρόφοι εμφανίζονται οργισμένοι μετά τα χθεσινά επεισόδια, ενώ αντιπροσωπεία τους, με τη συμμετοχή – μεταξύ άλλων – των κυρίων Β. Μανουρά, Λ. Τριανταφυλλάκη και Στ. Γαβαλά, συναντήθηκε με την Γραμματέα κ. Μαρία Κοζυράκη στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο  και της παρουσίασε τα αιτήματα του κλάδου, εξηγώντας της ότι εάν δεν μπουν στρέμματα, επιδοτήσεις δεν θα υπάρξουν. Επιπλέον ζητούν το ίδιο κόστος και τις ίδιες τιμές με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Όπως μεταδίδεται, δεν έλειψαν και οι βολές κατά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Προέδρου της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλη Μανουρά στον Υπουργό Κ. Τσιάρα ως «αναξιόπιστο».

Η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης χαρακτήρισε ως δίκαια και σωστά τα αιτήματα που της παρουσιάστηκαν, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε σειρά τηλεφωνικών επαφών με τους υπουργούς Κ. Τσιάρα και Σ. Παπασταύρου και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, μετά και την γνωστοποίηση της απόφασης των συμμετεχόντων στο συλλαλητήριο να προχωρήσουν σε κατάληψη του κτιρίου της Αποκεντρωμένης.

Σημειώνεται ότι στην σημερινή κινητοποίηση, σε αντίθεση με χθες, ο κόσμος είναι πολύ λιγότερος.

Άνοιξε η παραλιακή

Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης (9/12), άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου, που για περίπου δύο ώρες ήταν κλειστά από αγροτικά οχήματα, μπροστά από το ενετικό λιμάνι.

Το κλείσιμο της παραλιακής λεωφόρου, όπως ήταν φυσικό, δημιούργησε μεγάλο φόρτο στους γύρω δρόμους, όπου γινόταν εκτροπή της κυκλοφορίας.

 

14:20 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

