Λάρισα: Στο νοσοκομείο ανήλικη μετά την κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ – Συνελήφθη η μητέρα φίλης της γιατί τους κέρασε ποτό

Σύνοψη από το

  • Στο νοσοκομείο κατέληξε μία 17χρονη στη Λάρισα, η οποία μέθυσε σε μπαρ όπου διασκέδαζε με φίλη της και την μητέρα της.
  • Μαζί τους ήταν και η μητέρα της μίας εκ των ανηλίκων, η οποία τους προσέφερε, ως κέρασμα, επιπλέον ποτό.
  • Η μητέρα συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του ιδιοκτήτη του μπαρ για παραβίαση των μέτρων προστασίας των ανηλίκων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Στο νοσοκομείο κατέληξε μία 17χρονη, η οποία μέθυσε σε μπαρ της Λάρισας όπου διασκέδαζε με άλλη συνομήλικη φίλη της και την μητέρα της.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, όταν οι δύο 17χρονες πήγαν σε μπαρ της Λάρισας και άρχισαν να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά. Μαζί τους ήταν και η μητέρα της μίας εκ των ανηλίκων, που τους προσέφερε, ως κέρασμα, επιπλέον ποτό.

Η μία εκ των 17χρονων μέθυσε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, απ’ όπου αποχώρησε μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της ανήλικης για το αδίκημα της έκθεσης, ενώ σχημάτισαν δικογραφία και σε βάρος του Έλληνα ιδιοκτήτη του μπαρ όπου διασκέδαζαν τα κορίτσια, για παραβίαση των μέτρων προστασίας των ανηλίκων.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Παρέμβαση για τα ασυμβίβαστα και τις καθυστερήσεις αποζημίωσης των ιατρών στο Σύστημα Προέγκρισης Φαρμάκων

Διαλειμματική νηστεία: Είναι αποτελεσματική; Ποιες αλλαγές προκαλεί στον εγκέφαλο και το έντερο

Προσβασιμότητα κατ’ οίκον: Μέσα στις επόμενες ημέρες η είσπραξη της προκαταβολής – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε εφοριακούς και τελωνειακούς – Στο «μικροσκόπιο» 1.469 καταγγελίες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:20 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Αστυνομικοί Χανίων: Λάθος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός στο αεροδρόμιο

Ευθείες βολές στην ηγεσία της Αστυνομίας για τον χθεσινό επιχειρησιακό σχεδιασμό έξω από το αε...
14:09 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Κλείνουν και τους παραδρόμους το απόγευμα στον κόμβο του Μπράλου

Σε ολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας προχωρούν και πάλι οι αγρότες στον κόμβο το...
13:48 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Δίκη για υποκλοπές: «Το κύριο πρόβλημα ήταν πως δεν είχαμε συνεργασία από την ΕΥΠ» – Τι κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος

Μια εικόνα σοβαρών θεσμικών κενών, συστηματικής άρνησης συνεργασίας από την ΕΥΠ και αδυναμιών ...
13:18 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: «Η Κρήτη διαλύεται» – Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκαναν κατάληψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Υπό κατάληψη τελεί το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπου μεταφέρθηκε η κινητοποί...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα