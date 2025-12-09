Λάρισα: Στο νοσοκομείο ανήλικη μετά την κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ – Συνελήφθη η μητέρα φίλης της γιατί τους κέρασε ποτό

Στο νοσοκομείο κατέληξε μία 17χρονη, η οποία μέθυσε σε μπαρ της Λάρισας όπου διασκέδαζε με άλλη συνομήλικη φίλη της και την μητέρα της.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, όταν οι δύο 17χρονες πήγαν σε μπαρ της Λάρισας και άρχισαν να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά. Μαζί τους ήταν και η μητέρα της μίας εκ των ανηλίκων, που τους προσέφερε, ως κέρασμα, επιπλέον ποτό.

Η μία εκ των 17χρονων μέθυσε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, απ’ όπου αποχώρησε μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της ανήλικης για το αδίκημα της έκθεσης, ενώ σχημάτισαν δικογραφία και σε βάρος του Έλληνα ιδιοκτήτη του μπαρ όπου διασκέδαζαν τα κορίτσια, για παραβίαση των μέτρων προστασίας των ανηλίκων.