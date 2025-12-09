Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Αύριο η κηδεία του μικρού Λίο που σκοτώθηκε από το πίτμπουλ

  • Την Τετάρτη στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα, θα τελεστεί η κηδεία του 2χρονου Λίο, που σκοτώθηκε όταν του επιτέθηκε το πίτμπουλ της οικογένειας, στην αυλή του σπιτιού στην Ζάκυνθο.
  • Το πίτμπουλ που προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στον Πύργο. Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και, μετά την προσαγωγή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.
  • Υπενθυμίζεται ότι το παιδί βρέθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μόνο του με τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει με σφοδρότητα σε όλο του το σώμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του λαιμού.
Την Τετάρτη στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα, θα τελεστεί η κηδεία του 2χρονου Λίο, που σκοτώθηκε όταν του επιτέθηκε το πίτμπουλ της οικογένειας, στην αυλή του σπιτιού στην Ζάκυνθο.

Το πίτμπουλ που προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στον Πύργο.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί βρέθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μόνο του με τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει με σφοδρότητα σε όλο του το σώμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του λαιμού.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι, ωστόσο το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και, μετά την προσαγωγή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.

