Κατρούγκαλος στον Realfm 97,8: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο»

  • Ο πρώην υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος δήλωσε στον Realfm 97,8 ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο», καθώς τα σημερινά του ποσοστά δεν μπορούν να τον καταστήσουν παράγοντα πολιτικής αλλαγής.
  • Σχετικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι «η αίσθηση που δημιούργησε οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σημαντικό πολιτικό κενό» στην αντιπολίτευση και όχι μόνο.
  • Ο κ. Κατρούγκαλος υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας όλων των υπαρχουσών πολιτικών δυνάμεων, καθώς «καμία από τις υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις ούτε το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή αποτελεί μόνη της εναλλακτική κυβερνητικλή λύση».
Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, την ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο συνταγματολόγος και πρώην υπουργός, Γιώργος Κατρούγκαλος στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

«Νομίζω όμως ότι αυτό που χρωματίζει και δίνει έναν παλμό στις κινητοποιήσεις είναι ακριβώς η αίσθηση της αδικίας, η οποία συνοψίζεται στο σύνθημα αυτό ότι ‘εμείς σπέρνουμε σιτάρι και άλλοι θερίζουν ferrari’. H αίσθηση δηλαδή ότι δεν πρόκειται απλώς για κάτι διαχρονικό αλλά ότι αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική στιγμή που μιλάμε, υπάρχει και μια διαχείριση που δεν είναι προς όφελος των πολλών», είπε ο Γιώργος Κατρούγκαλος για τις διαμαρτυρίες των αγροτών.

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα τόνισε ότι «η αίσθηση που δημιούργησε οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σημαντικό πολιτικό κενό και όχι μόνο στον χώρο της αντιπολίτευσης. Το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση νομιμοποίησης γιατί η μεν κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή με ποσοστά ιδιαίτερα χαμηλά και με απογοήτευση από την πολιτική της που φτάνει σε δημοσκοπήσεις το 80%. Από την μεριά όμως δεν φαίνεται προφανής εναλλακτική λύση. Ακριβώς γι’ αυτό η ‘Ιθάκη’ το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα έρχεται να καλύψει αυτό το μεγάλο πολιτικό κενό. Προφανώς όχι μόνο του. Πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες πολιτικές διεργασίες για να ενωθούν οι δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση».

Και συνέχισε: «Αυτό που χρειάζεται δεν είναι πια σε αναφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο. Νομίζω ότι είναι προφανές τα ποσοστά στα οποία κινείται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς δεν μπορούν να τον κάνουν αυτοτελώς ως παράγοντα της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται ο τόπος».

«Αυτό που λέω είναι ότι όλες οι υπαρκτές πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συνεργαστούν και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα κατά τη γνώμη μου είναι ένας καταλύτης προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές διεργασίες. Να μην κρυβόμαστε, όμως, πίσω από το δάχτυλο μας, καμία από τις υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις ούτε το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή αποτελεί μόνη της εναλλακτική κυβερνητική λύση. Ποια είναι η προφανής απάντηση; Η συνεργασία. Η συνεργασία δεν μπορεί να γίνει από μόνη της. Πρέπει να έχουμε δυνάμεις που να έρθουν προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω προς αυτή τη κατεύθυνση κινείται το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα», υπογράμμισε.

Παράλληλα μίλησε και για την αναφορά που είχε κάνει στο ασφαλιστικό πριν τις τελευταίες εθνικές εκλογές σε ένα debate με τον Άδωνι Γεωργιάδη και οδηγήθηκε σε παραίτηση από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι προφανές ότι εμένα προεκλογικά θα με συνέφερε να μη μιλάω για το ασφαλιστικό, γιατί χάρη σε μία πολύ αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική της ΝΔ σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι ταυτισμένη με τις περικοπές που έγιναν πριν από αυτή. Το 90% των περικοπών στις συντάξεις και η άνοδος των ορίων ηλικίας έγιναν με νόμους που ψηφίστηκαν την περίοδο 2010 – 2014», σημείωσε ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

«Νομίζω ότι είναι προφανές ότι αν το ενδιαφέρον μου ήταν να πάρω λίγους περισσότερους σταυρούς, προεκλογική περίοδος ήταν, θα έπρεπε να μιλάω λιγότερο ή καθόλου για το ασφαλιστικό για τον απλό λόγο ότι και εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν τομεάρχης Εξωτερικών, δεν είχα την ευθύνη του ασφαλιστικού. Θεωρώ όμως ότι το ασφαλιστικό είναι από τα εθνικά θέματα, όπως είναι το ελληνοτουρκικό, όπως είναι το μέλλον της πατρίδας μας σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Πρέπει να μιλάμε για αυτό με όρους ειλικρινείας και να υπερασπιζόμαστε και τις αρχές μας», τόνισε ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

Και συνέχισε: «Την επόμενη μέρα (σ.σ. του debate με τον Άδωνι Γεωργιάδη) ξεκίνησε ένας ορυμαγδός ανακοινώσεων όπου ο σκοπός τους ήταν να δείξουν ότι επανέρχεται το φάντασμα της καταστροφής της μεσαίας τάξης και σε αυτό τον ορυμαγδό δεν μπόρεσε να απαντήσει επικοινωνιακά ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει πολύ σωστά στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας ότι στον κύκλο αυτόν τον επικοινωνιακό υπήρξε μία κατάσταση σχεδόν στα όρια του πανικού».

