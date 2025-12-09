Τουρκία: Καβγάς για μια θέση πάρκινγκ κατέληξε σε τραγωδία – 1 νεκρός και 1 τραυματίας έπειτα από πυροβολισμούς

Ένα αιματηρό επεισόδιο ξέσπασε σε δρόμο της συνοικίας Beştelsiz, στο Zeytinburnu της Κωνσταντινούπολης, όταν ένας καβγάς για μια θέση πάρκινγκ κατέληξε με έναν νεκρό και έναν τραυματία.

Δύο άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Haberler, την προηγούμενη Παρασκευή είχε ξεσπάσει διαμάχη μεταξύ των Sedat A. και Nadir K. για μια θέση στάθμευσης.

Παρότι η διαμάχη είχε τελειώσει μέσα στην ημέρα, οι δύο πλευρές άρχισαν ξανά να λογομαχούν σήμερα.

Στη νέα συμπλοκή που ξέσπασε συμμετείχαν επίσης ο Sinan A., συγγενής του Sedat A., και ο İbrahim K., συγγενής του Nadir K.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο Nadir K. πυροβόλησε εναντίον των Sedat A. και Sinan A.

Καθώς ο Sedat A. και ο Sinan A. σωριάστηκαν στο έδαφος, η αστυνομία και τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Sedat Α. υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τους υπόπτους Nadir K. και İbrahim K.