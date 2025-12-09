Διαψεύδει η αστυνομία ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστικές σφαίρες κατά των αγροτών

  • Η αστυνομία διαψεύδει ρητά ότι χρησιμοποιήθηκαν από τις δυνάμεις της πλαστικές σφαίρες κατά των αγροτών στην Κρήτη, στα σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν χθες Δευτέρα.
  • Όπως τονίζεται, οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό.
  • Η Ελληνική Αστυνομία διευκρινίζει ότι ο ισχυρισμός περί χρήσης «πλαστικών σφαιρών» είναι απολύτως ψευδής, τονίζοντας ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν με ήπια και θεσμοθετημένα μέσα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Διαψεύδει η αστυνομία ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστικές σφαίρες κατά των αγροτών

Με ανακοίνωσή της η αστυνομία διαψεύδει ρητά ότι χρησιμοποιήθηκαν από τις δυνάμεις της πλαστικές σφαίρες κατά των αγροτών στην Κρήτη, στα σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν χθες, Δευτέρα.

Επιμένουν οι αγρότες: «Ας έρθουν να μας συλλάβουν» λένε μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Όπως τονίζεται, οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Αναφορικά με δημοσιεύματα που διακινούνται και κάνουν λόγο για χρήση «πλαστικών σφαιρών» από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη, διευκρινίζεται ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ψευδής.

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η διαχείριση πλήθους, δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες.

Οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό.

Οι αστυνομικοί ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, χρησιμοποιώντας ήπια και απολύτως θεσμοθετημένα μέσα διαχείρισης πλήθους, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία τόσο διερχόμενων πολιτών όσο και των ίδιων των διαδηλωτών.

Η διακίνηση ανυπόστατων πληροφοριών δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα των γεγονότων.

