Επιμένουν οι αγρότες: «Ας έρθουν να μας συλλάβουν» λένε μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες, παρά την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δηλώνοντας ότι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και κάνοντας λόγο για «έναν εκβιασμό στον αγώνα επιβίωσής τους».

Υπενθυμίζεται ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, με παραγγελία του ζητά την παρέμβαση των κατά τόπους εισαγγελέων εφόσον τελούνται αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα με αφορμή τα μπλόκα των αγροτών.

Αμετακίνητοι οι αγρότες στην Καρδίτσα

Σε μια πρώτη αντίδραση μετά την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες έκαναν λόγο για «έναν εκβιασμό στον αγώνα επιβίωσης τους».

Νωρίτερα, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, υπογράμμισε ότι έχουμε την συμπαράσταση του κόσμου, ο οποίος μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης για να παραμείνει ζωντανή η ύπαιθρος».

«Αυτό που εμείς λέμε στην κυβέρνηση είναι να δώσει λύσεις για να φύγουμε. Για να γίνει διάλογος, πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις σε κάποια από τα βασικά αιτήματα που έχουμε και να δούμε ότι υπάρχει καλή θέληση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για το ρεύμα, το οποίο «πρέπει να πάει στα 7 λεπτά η κιλοβατώρα. Το πετρέλαιο πρέπει να πάει αφορολόγητο στη μάνικα, όχι για λαθρεμπορία όπως μας κατηγορούν, αλλά για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και μια γενναία αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «η συνάντηση θα γίνει οργανωμένα από το αγροτικό κίνημα. Οποιαδήποτε άλλη συνάντηση υποθάλπει τον αγώνα που κάνουμε και κρύβει κάτι άλλο πίσω».

 

«Επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης η παρέμβαση του Αρείου Πάγου»

Στο αρχηγείο των αγροτών, στον κόμβο της Νίκαιας είναι προγραμματισμένη σύσκεψη των αγροτών όπου οργανώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για τον αυριανό αποκλεισμό στο λιμάνι του Βόλου.

Στη συνέλευση κυριάρχησε το θέμα της παρέμβασης του Αρείου Πάγου. Ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο κ. Αλειφτήρας έκανε λόγο για ένα επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αγρότες ξεκαθάρισαν σε δηλώσεις τους «ότι το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται και ότι οι ίδιοι δεν εκφοβίζονται».

Το Σάββατο αναμένεται να συνεδριάσει στη Νίκαια η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν και άλλες δράσεις από τους αγρότες στη Νίκαια.

Τονίζουν ότι θα προχωρήσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο όταν εκπληρωθούν οι βασικές προϋποθέσεις που θέτουν.

 Την Τετάρτη ο αποκλεισμός του λιμανιού στον Βόλο

Στο μπλόκο των Μικροθηβών, τα τρακτέρ είναι παραταγμένα με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο.

Την Τετάρτη είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Οι αγρότες σημειώνουν ότι δεν έχουν πρόθεση να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά στοχεύουν να διαμαρτυρηθούν και να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους.

Στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψουν στη Λεωφόρο Αθηνών όπου είναι αποφασισμένοι να διακόψουν την κίνηση του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

 

Ανυποχώρητοι οι αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» – Στο «τραπέζι» ο αποκλεισμός του λιμανιού και του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης

Στα μπλόκα τους παραμένουν και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας και προσανατολίζονται στον αποκλεισμό του λιμανιού και του αεροδρομίου της πόλης.

Στα «Πράσινα Φανάρια» στη Θεσσαλονίκη, αγρότες και κτηνοτρόφοι νωρίτερα έφτασαν με περίπου 30 τρακτέρ και άλλα αγροτικά οχήματα στην έξοδο του αεροδρομίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και την απέκλεισαν συμβολικά. Στο «τραπέζι» έχει πέσει ο αποκλεισμός και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης όπως και του αεροδρομίου. Οι αγρότες αναμένεται να κλιμακώσουν ακόμη περισσότερο τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η παρέμβαση του εισαγγελέα βρήκε τους αγρότες πάνω στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, την ώρα που επιχειρούσαν να προσεγγίσουν τον κόμβο του αεροδρομίου και τους άνδρες των ΜΑΤ να τους κλείνουν τον δρόμο. Είχε προηγηθεί και ο αιφνιδιασμός με το κομβόι των τρακτέρ που κινήθηκε στην αερογέφυρα της Θέρμης.

Μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα, οι αγρότες λένε όχι μόνο ότι δεν κάνουν βήμα πίσω αλλά υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι δεν κλείνουν τον δρόμο αλλά οι κλούβες των ΜΑΤ και πως οι αστυνομικοί είναι εκείνοι που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία.

 

Αύριο η παρέμβαση αγροτών στα διόδια Ρίου-Αντιρίου

Την ίδια στιγμή, αγρότες προγραμματίζουν παρέμβαση στα διόδια Ρίου Αντιρίου, ενώ υπογραμμίζουν ότι «δεν είμαστε εμείς οι εγκληματίες. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και θα είμαστε εδώ μέχρι να δικαιωθούμε».

Την Τετάρτη στις 11:00 θα ξεκινήσουν με αυτοκινητοπομπή προκειμένου να καταλήξουν στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου με στόχο να ανοίξουν για τέσσερις ώρες τα διόδια για να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία.

 

