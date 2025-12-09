Πούτιν: «Το Ντονμπάς, ιστορικά, είναι ρωσικό έδαφος – Η Ρωσία θα πετύχει όλους τους στόχους της»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρόσθεσε τη Δευτέρα περισσότερους υποστηρικτές του πολέμου στην Ουκρανία στο Προεδρικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRC) πριν από τη συνάντηση που θα έχει με το συμβουλευτικό όργανο αυτή την εβδομάδα και σε μια ειδική πρώτη συνεδρίαση με ορισμένα του μέλη, υποστήριξε ότι τα εδάφη της Ουκρανίας που κατέχουν σήμερα τα ρωσικά στρατεύματα, ιστορικά ανήκαν στην Ρωσία.

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ρωσίας, το οποίο ιδρύθηκε με προεδρικό διάταγμα το 2004 για να εγγυάται και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, έχει επικριθεί για την αποτυχία του να αμφισβητήσει τον Πούτιν, καθώς τα μέλη του έχουν εκδιωχθεί και αντικατασταθεί με πιο φιλικά προς το Κρεμλίνο πρόσωπα κατά τη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν την ίδρυσή του.

Την Τρίτη ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι πρόσθεσε νέα μέλη στο Συμβούλιο. Είναι όλοι υπέρμαχοι του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον ιστότοπο the moscowtimes.com . Μιλώντας στο συγκεκριμένο ρωσικό συμβούλιο, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Πούτιν υποστήριξε ότι «το Ντονμπάς είναι ρωσική επικράτεια, αυτό είναι ιστορικό γεγονός».

Δηλαδή ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ακόμη μία φορά το αφήγημα του Κρεμλίνου περί «ιστορικών εδαφών». Είπε ότι η Ρωσία θα ολοκληρώσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και θα επιτύχει όλους τους στόχους της, υποστηρίζοντας ότι το Ντονμπάς και τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη «ήταν πάντα ρωσικά».

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι «το Ντονμπάς είναι ρωσική επικράτεια, αυτό είναι ιστορικό γεγονός» και ισχυρίστηκε πως τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα «ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας».

Ο Ρώσος πρόεδρος λίγες ημέρες πριν είχε προειδοποιήσει πάλι ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, διαφορετικά η Ρωσία θα την καταλάβει, με την βία.

«Ή θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη βία, ή τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν από αυτά τα εδάφη», δήλωσε στο India Today.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αποκλείσει την παραχώρηση εδαφών.

 

20:36 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

