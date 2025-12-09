Δίωξη κατά Μπέου και υπηρεσιακών στελεχών του δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

Ποινική δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου αλλά και υπηρεσιακών στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία ασκήθηκε μετά την παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Σύμφωνα με το gegonotanews, η ποινική δίωξη κατά του δημάρχου Βόλου και των στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου παραπέμφθηκε σε τακτική ανάκριση.

Αναλυτικότερα: Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μπαίνει η σκανδαλώδης διαχείριση δημοτικού ακινήτου (παραδοσιακού ξενώνα) στην Μακρινίτσα, τόσο για την μη είσπραξη των μισθωμάτων, όσο και για την καθυστέρηση να ξεκινήσει η διαδικασία έξωσης – αποβολής. Η μία από τους εταίρους και διαχειριστές ήταν σύζυγος στενότατου συνεργάτη του Α. Μπέου. Μέχρι τις 11-12-2022 η μισθώτρια εταιρεία δήλωνε στο ΓΕΜΗ ως έδρα της τον ξενώνα, συνεπώς το ξενοδοχείο ήταν σε λειτουργία. Στις 20-3-2023 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση του ακινήτου με δημοπρασία, με το επιχείρημα ότι «σήμερα είναι κενό». Η δημοτική αρχή αρνήθηκε όμως να δώσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (από πότε ήταν κενό, ποιος το μίσθωνε, ποιο ήταν το μίσθωμα, πότε είχε λήξει η σύμβαση, πόσα χρωστούσαν και αν βεβαιώθηκαν, αν πλήρωναν δημοτικά τέλη, τέλη ΔΕΥΑΜΒ, τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και αν βεβαιώθηκαν τα χρωστούμενα, αν ο δήμος έκανε ενέργειες για τη διοικητική αποβολή του μισθωτή κλπ) και κανένας από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας δεν ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει την οποιαδήποτε πληροφόρηση.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά τη μήνυση για κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση που κατέθεσε γνωστός λογιστής του Βόλου.

Για την υπόθεση αυτή, που ο δήμος δεν εισέπραξε ποσά που φτάνουν τις 200.000 ευρώ, η Εισαγγελία Βόλου φαίνεται πως δεν βρήκε τίποτα το αξιόποινο και την έστειλε στην Εισαγγελία Εφετών με ένδειξη «αρχειοθέτηση». Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, στην προκαταρκτική δεν κλήθηκε καν ο Α. Μπέος ως ύποπτος.

Η Εισαγγελία Εφετών όμως όχι μόνο την επέστρεψε πίσω, αλλά την επέστρεψε με παραγγελία για άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος και μάλιστα με βασικό κατηγορούμενο τον Α. Μπέο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του gegonotanews, μέχρι τώρα ως κύριος υπεύθυνος φαίνεται να είναι υπηρεσιακό στέλεχος που είναι ένα βήμα πριν την συνταξιοδότηση, ενώ εκτιμήθηκε από τους νομικούς συμβούλους, πως εάν «στραβώσει» η υπόθεση, ο υπό συνταξιοδότηση υπάλληλος θα «πέσει στα μαλακά».

