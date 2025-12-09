Ηράκλειο: Νέα προσαγωγή για την υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα 

Σε μια νέα προσαγωγή προχώρησαν οι Αρχές, μετά και τις 6 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης, που φέρονται να είχαν κάνει και απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί προσήγαγαν έναν άνδρα στην περιοχή του Ηρακλείου στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέσεις με 48χρονο, που έχει καταδικαστεί για υποθέσεις της GreekMafia και για τον οποίο είχε γίνει αναφορά από κάποιον εκ των 6 συλληφθέντων.

Η προσαγωγή του άνδρα, σύμφωνα με πληροφορίες έγινε σε ένα βενζινάδικο.

Υπενθυμίζεται ότι σε έξι συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης με πληρωμένους δολοφόνους, που φέρονται να είχαν κάνει και απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα, προχώρησαν το πρωί της Τρίτης 9/12 στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες, Έλληνες και Αλβανοί, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου. Μάλιστα, ένας εξ αυτών είναι έγκλειστος σε σωφρονιστικό ίδρυμα της χώρας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 4 καλάσνικοφ, τρία πιστόλια, ποσότητες κοκαΐνης, καθώς και χρήματα.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Λάλας εκτελέστηκε εν ψυχρώ την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα, με τέσσερα άτομα να βρίσκονται προφυλακισμένα για τη δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., εκτιμούν ότι πίσω από το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του βρίσκεται ένα από τα πιο βαριά ονόματα της νύχτας.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του ότι ήταν οι δράστες της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021. Με την ίδια δικογραφία το τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών του είχε αποδώσει και δεύτερη ανθρωποκτονία, του Χάρη Κοντογιώργη έξω από γυμναστήριο στο Γαλάτσι, τον Δεκέμβριο του 2021. Στο δικαστήριο πάντως ο Λάλας είχε αθωωθεί και μάλιστα με ψήφους 6 προς 1 των κατηγοριών.

Το χρονικό της δολοφονίας Λάλα στην Αράχωβα

Το βράδυ του Σαββάτου (1/11) σε πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στον Επτάλοφο, κοντά στην Αράχωβα, όπου εκτελέστηκε εν ψυχρώ ο Γιάννης Λάλας, «βαρύ» όνομα στον χώρο της νύχτας και της επονομαζόμενης Greek Mafia, είχαν εκτυλιχθεί σκηνές βγαλμένες από ταινία.

Οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα στον 41χρονο. Φαίνεται να γνώριζαν πως το Σαββατοκύριακο θα ήταν σε σαλέ σε ερημική τοποθεσία στο Λιβάδι της Αράχωβας και πως δεν θα είχε μαζί τους σωματοφύλακές του. Ο 41χρονος βρισκόταν σε συγκρότημα με βίλες, όπου μαζί του ήταν μία γυναίκα και ακόμα δύο ζευγάρια. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι θανάτου και όταν ο 41χρονος βγήκε στη βεράντα προκειμένου να μιλήσει στο τηλέφωνο, άρχισαν να τον γαζώνουν με καλάσνικοφ. Η γυναίκα που τον συνόδευε, φέρεται να ειδοποίησε την αστυνομία.

Οι κακοποιοί αμέσως μετά τη δολοφονία, έφυγαν με το αυτοκίνητό τους και διένυσαν μια απόσταση περίπου 20 λεπτών, κατευθυνόμενοι προς το Λιβάδι. Σε κάποιο σημείο έβαλαν στο όχημα φωτιά και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με άλλο αυτοκίνητο ή και με μοτοσικλέτες.

Δύο από τα άτομα που είναι προφυλακισμένα για τη δολοφονία στην Αράχωβα, κατηγορούνται και για την απόπειρα δολοφονίας ενός 34χρονου, πρώην συνεργάτη του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σε αυτή την υπόθεση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, προσέγγισαν το σπίτι του 34χρονου χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες. Ακολούθως, ένας εκ των δραστών αποβιβάστηκε και πυροβόλησε επανειλημμένα τον 34χρονο, τη στιγμή που εισερχόταν εντός της πολυκατοικίας και αμέσως μετά οι δυο τους διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Τις επόμενες μέρες οι εν λόγω κατηγορούμενοι προχώρησαν σε διάφορες ενέργειες κάλυψης των ενεργειών τους όπως αλλαγή πινακίδων και μετακίνηση οχημάτων, για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων και ειδικότερα ανθρωποκτονιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Μάλιστα, για την υλοποίηση των εγκληματικών τους πράξεων, τελούσαν πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, που λειτουργούσαν υποβοηθητικά στη δράση τους.

Οι έρευνες που διενεργήθηκαν αποκάλυψαν επίσης και στοιχεία που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς μετά την δολοφονία Λάλα, τα μέλη της οργάνωσης προχώρησαν σε αγορές υψηλής αξίας (λίρες και οχήματα).