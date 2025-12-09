Βρετανία: Η καταιγίδα Bram σαρώνει την χώρα – Χάος στις συγκοινωνίες, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, πλημμύρες και ισχυροί άνεμοι

Πτήσεις και δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν, χιλιάδες ακίνητα έμειναν χωρίς ρεύμα και δεκάδες δρόμοι έκλεισαν την Τρίτη, στην Βρετανία, καθώς η καταιγίδα Bram έπληξε την χώρα με ανέμους ταχύτητας άνω 130 χλμ την ώρα και με βροχές το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 10 εκατοστά.

Οι καταρρακτώδεις βροχές και οι ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και πλημμύρισαν σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ αναμένεται περαιτέρω διακοπή των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της απογευματινής ώρας αιχμής, όπως και αύριο.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε μια σειρά από πορτοκαλί και κίτρινες προειδοποιήσεις για βροχή και άνεμο σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες εξέδωσαν 325 προειδοποιήσεις ή συναγερμούς για πλημμύρες.

Η National Grid ανέφερε ότι 3.000 ακίνητα σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία έμειναν χωρίς ρεύμα σήμερα το πρωί, συμπεριλαμβανομένων 1.200 στο West Midlands και 600 στο South West.

Τα τρένα της Great Western Railway μπλοκαρίστηκαν λόγω πλημμυρών μεταξύ Swindon και Bristol και μεταξύ Par και Newquay στην Κορνουάλη, ενώ η ScotRail ανέστειλε αρκετές διαδρομές.

Τα τρένα της Avanti West Coast είχαν περιορισμούς ταχύτητας βόρεια του Preston, ενώ η TransPennine Express ακύρωσε όλες τις υπηρεσίες μεταξύ Εδιμβούργου και Carlisle μετά τις 13:00 σήμερα.

Τα τρένα της Transport for Wales αντιμετώπισαν πλημμύρες σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων μεταξύ Aberdare και Abercynon, Radyr και Cardiff Central, καθώς και Bangor και Holyhead.

Μέρος της M66 στο Greater Manchester έκλεισε προς τα νότια λόγω πλημμύρας και ατυχήματος με πολλά οχήματα, ενώ η M48 Severn Bridge έκλεισε επίσης για ένα διάστημα.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος εξέδωσε 38 προειδοποιήσεις για πλημμύρες και 163 συναγερμούς για την Αγγλία, ενώ η Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Ουαλίας εξέδωσε 16 προειδοποιήσεις και 61 συναγερμούς. Η Σκωτσέζικη Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος εξέδωσε 32 προειδοποιήσεις και 15 συναγερμούς.

Στην Ιρλανδία, όπου η καταιγίδα ονομάστηκε από την υπηρεσία πρόγνωσης Met Éireann, ακυρώθηκαν περίπου 73 πτήσεις στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, συμπεριλαμβανομένων 36 εισερχόμενων και 37 εξερχόμενων.

Η Network Rail προειδοποίησε για διαταραχές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, με την Avanti West Coast να λειτουργεί με μειωμένο δρομολόγιο βόρεια του Πρέστον λόγω περιορισμών ταχύτητας. Οι πλημμύρες μεταξύ Μπάνγκορ και Χόλιχεντ στην Ουαλία είχαν επίσης ως αποτέλεσμα τα τρένα να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα.

Η Great Western Railway ανακοίνωσε ότι η γραμμή έκλεισε λόγω πλημμύρας μεταξύ Par και Newquay. Αλλού, επιβλήθηκε τροποποιημένη υπηρεσία τρένων μεταξύ Swindon και Bristol Parkway «εν αναμονή πλημμύρας στη γραμμή» στο Chipping Sodbury.

Η πλημμύρα μεταξύ Totnes και Plymouth στο Devon οδήγησε στο κλείσιμο και άλλων γραμμών.

Η ScotRail ανέφερε διακοπές σε οκτώ γραμμές λόγω των καιρικών συνθηκών: Glasgow Central και Carlisle, Kilmarnock / Ayr και Stranraer, Kilmarnock και Girvan, Glasgow Central και Kilmarnock, Kyle of Lochalsh και Inverness, Inverness και Edinburgh / Glasgow Queen Street, Wick και Inverness, καθώς και Inverness και Aberdeen.

Ο Ross Moran, διευθυντής δρομολογίων της Network Rail Scotland, δήλωσε: «Η καταιγίδα Bram αναμένεται να φέρει ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, που ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία των σιδηροδρόμων.

Η κορυφαία προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού, και ήδη εργαζόμαστε σκληρά πίσω από τα παρασκήνια για να προετοιμαστούμε».

Η ScotRail συμβούλεψε τους επιβάτες να ελέγξουν το δρομολόγιό τους πριν ταξιδέψουν.

Ο Mark Ilderton, διευθυντής παροχής υπηρεσιών της ScotRail, δήλωσε: «Θα ισχύουν περιορισμοί ταχύτητας σε τμήματα του δικτύου και, αν και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ορισμένα ταξίδια θα διαρκέσουν λίγο περισσότερο, τα μέτρα αυτά είναι απαραίτητα για την ασφάλεια όλων. Το προσωπικό μας θα εργάζεται όλο το 24ωρο για να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Network Rail και να εξασφαλίσει την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών».

Εν τω μεταξύ, η Transport for Wales ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες επηρεάστηκαν μεταξύ Aberdare και Abercynon, North Llanrwst και Blaenau Ffestiniog, Radyr και Cardiff Central, Bangor και Holyhead, Machynlleth και Aberystwyth, Ystrad Rhondda και Tonypandy, καθώς και μέσω Llanaber και Pantyffynnon.

Στο Γιορκ, φωτογραφίες έδειξαν τις παραποτάμιες οδούς δίπλα στον ποταμό Ouse να πλημμυρίζουν λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μεσημέρι, το αεροδρόμιο του Δουβλίνου ανέφερε: «Η καταιγίδα Bram επηρεάζει σήμερα τις πτήσεις στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει συνολικά 73 πτήσεις, εκ των οποίων 36 εισερχόμενες και 37 εξερχόμενες.