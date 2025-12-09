Ρωσία: Συνετρίβη γιγαντιαίο μεταγωγικό αεροσκάφος – Νεκρό το πλήρωμα

Ένα γιγαντιαίο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος στην Ρωσία συνετρίβη στο Ιβάνκοβο και τα μέλη του πληρώματός του σκοτώθηκαν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο χωριό Ιβάνκοβο. Το αεροπλάνο ήταν ένα Αn-22 (Αντόνοφ 22) και το δυστύχημα σημειώθηκε βορειοανατολικά της Μόσχας. Η Επιτροπή δεν ανέφερε πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος. Συνήθως έχει πλήρωμα πέντε έως έξι άτομα. Πληροφορίες των τοπικών μέσων ανέφεραν ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν επτά άτομα.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τόνισε πως «στη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, έπειτα από εργασίες επιδιόρθωσης, ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-22 συνετρίβη, το αεροσκάφος έπεσε σε ακατοίκητη ζώνη».

Νωρίτερα, μη κατονομαζόμενη πηγή των υπηρεσιών διάσωσης, επίσης δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS πως επτά άνθρωποι μπορεί να επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Προσώρας οι ρωσικές αρχές δεν έχουν πει αν το συμβάν μπορεί να συνδέεται με την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία.