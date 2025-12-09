Νέα ειδική έκδοση: «Realnews Geopolitics»

Το Real Group εγκαινιάζει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 το νέο του περιοδικό με τίτλο «Realnews Geopolitics», μια πρωτότυπη ετήσια ειδική έκδοση που θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά μαζί με την εφημερίδα Realnews και στη συνέχεια θα διατίθεται ως αυτόνομο έντυπο στα περίπτερα.

Η πολυτελής έκδοση σε μέγεθος A4 θα περιλαμβάνει άρθρα, συνεντεύξεις και παρουσιάσεις από τον χώρο της διπλωματίας, της άμυνας, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Με έμφαση στην αμυντική διπλωματία και στις στρατηγικές συμφωνίες στον ενεργειακό και ναυτιλιακό τομέα, η έκδοση αναδεικνύει τη συμβολή της ελληνικής βιομηχανίας και των εταιρειών στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Μεσογείου, καθώς και τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες.

Η δημοσιογραφική επιμέλεια της έκδοσης ανατίθεται στον βραβευμένο διπλωματικό και αμυντικό συντάκτη Χρήστο Μαζανίτη, ο οποίος πλαισιώνεται από έγκριτους συναδέλφους του ομίλου, προσφέροντας στους αναγνώστες αναλυτική ενημέρωση και έγκυρες προβλέψεις για τις εξελίξεις στον διεθνή χώρο.

Το «Realnews Geopolitics» φιλοδοξεί να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το διεθνές δίκαιο, την ενεργειακή μετάβαση και τις εξελίξεις στη ναυτιλία, προσφέροντας πολύτιμη πληροφόρηση σε επαγγελματίες, ερευνητές και αναγνώστες που ενδιαφέρονται για τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις.





