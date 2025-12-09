Ηράκλειο: Συνάντηση του περιφερειάρχη Κρήτης με αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων – «Μπορούν να δοθούν λύσεις»

  • Την Περιφέρεια Κρήτης επισκέφτηκε σήμερα αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων με επικεφαλής τον πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρη Τριανταφυλλάκη, όπου είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.
  • Αποφασίστηκε να σταλούν στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης συγκεκριμένα τα αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης και μέσω παγκρήτιας επιτροπής να ζητηθεί συνάντηση στην Αθήνα σε ανώτατο επίπεδο.
  • Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε ότι «μπορούν να δοθούν λύσεις» στα δίκαια αιτήματα, ενώ οι αγρότες προειδοποίησαν πως «οι κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν» αν δεν υπάρξει στήριξη.
Την Περιφέρεια Κρήτης επισκέφτηκε σήμερα αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων με επικεφαλής τον πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρη Τριανταφυλλάκη, όπου είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.

Ύστερα από ενημέρωση για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους, παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Σταύρου Τζεδάκη, αποφασίστηκε να σταλούν στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης συγκεκριμένα τα αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης και μέσω παγκρήτιας επιτροπής να ζητηθεί συνάντηση στην Αθήνα σε ανώτατο επίπεδο.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Αρναουτάκης, μπορεί να δοθούν λύσεις. Καλή διάθεση υπάρχει από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων και πιστεύουμε ότι μπορούν να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους. Υπευθυνότητα να υπάρχει χωρίς ακραίες ενέργειες, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Κρήτης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από την πλευρά του, ο κ. Τριανταφυλλάκης ανέφερε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θέλουν λύσεις στα προβλήματά τους ώστε να συνεχίζουν να ζουν αξιοπρεπώς. «Περιμένουμε να μας στηρίξει η κυβέρνηση διαφορετικά οι κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν», είπε χαρακτηριστικά.

17:25 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

