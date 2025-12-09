Θεσσαλονίκη: Πτώση μεγάλου δέντρου στη Χαριλάου – Καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 13:30 το μεσημέρι της Τρίτης (9/12), στη συμβολή των οδών Γιάννη Αγγέλου και Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, που επιχείρησαν για την απομάκρυνση του μεγάλου κορμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr, τα δύο αμάξια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, όμως δεν έχουν διαπιστωθεί άλλες φθορές ή κάποιος τραυματισμός.

