Βουλή: Άγριος καβγάς Καιρίδη – Τζανακόπουλου για τους αγρότες – «Δεν μας παρατάς, δημαγωγέ» – «Τον παραδίδω στη χλεύη του λαού»

Άγρια κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος αφήνοντας αιχμές για τα «τυχερά τζόκερ» αγροτών και κτηνοτρόφων που τα ονόματά τους εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ρώτησε τον Δημήτρη Καιρίδη αν έχει να του δώσει έξι νούμερα τυχαία «μπας και κερδίσω κανένα τζόκερ».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ αναρωτήθηκε με τη σειρά του αν ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ήταν παρών στην εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Δεν ξέρω αν οι ακρότητες που εκστόμισε ο κ. Τζανακόπουλος είναι κι αυτές μέρος του rebranding του κ. Τσίπρα προς το κέντρο. Ήταν εκεί ο αρχηγός σας, εκτός αν δεν είναι αρχηγός σας ο κ. Χαρίτσης», όπως είπε.

«Δεν θα μας τρελάνετε εσείς, άλλα ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος και άλλα ο αρχηγός σας. Αποφασίστε ποιοι είστε και με ποιους είστε» αντέτεινε ο Δημήτρης Καιρίδης, που κατηγόρησε τον Δημήτρη Τζανακόπουλο ότι δεν τον ενδιαφέρει η καταστροφή του εμπορικού κόσμου, δεν τον ενδιαφέρει εάν οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις κλείσουν, αν τα λιμάνια δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Διερωτήθηκε δε το εξής: «Δεν ξέρω καν αν είναι αγρότες αυτοί που ασχημονούν – χθες το είδαμε στην Κρήτη, οι κουμπουροφόροι – αμφιβάλλω αν είναι αγρότες ή εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου».

Η αποστροφή του κ. Τζανακόπουλου «κρίμα στα παιδιά που διδάσκετε» προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Καιρίδη: “Βρε δεν μας…”

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Πείτε το πείτε το….

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν μας παρατάς, δημαγωγέ…

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Τον παραδίδω στη χλεύη του ελληνικού λαού….

Απαντώντας δε στις αμφιβολίες του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ανέφερε: «Αν δεν είναι οι αγρότες ποιοι είναι; Προβοκάτορες; Ποιος τους έβαλε; Καμιά ξένη δύναμη που θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στην ελληνική οικονομία; Λυπάμαι, αλλά αυτές οι συνωμοσιολογίες αρμόζουν σε άλλες παρατάξεις».

Σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών, όπως είπε «υπάρχει απλούστατη λύση για να μην προκληθεί πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Πληρώστε τους. Δώστε τους αυτά που τους χρωστάτε».

Δείτε το βίντεο: