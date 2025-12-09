Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος κρατάει όμηρο τον Φώντα

Νάντια Ρηγάτου

Media

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται απόψε, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Ο Νίκος πυροβολεί προκειμένου να σώσει τη Βιβή από τη Μάγδα. Στη συνέχεια, την κρατάνε όμηρο και της ζητάνε να πάρει τηλέφωνο τον Μιχαήλο για να κανονίσει ένα αιφνιδιαστικό ραντεβού μαζί του.

Παράλληλα, οι υπόλοιποι προσπαθούν να προσαρμοστούν στο χωριό, ενώ η παρουσία του Ορέστη δεν περνάει απαρατήρητη στη γειτονιά…

Κι ενώ η συνάντηση με τον Μιχαήλο πραγματοποιείται, δεν έχει την έκβαση που θα ήθελαν τα αδέρφια, με αποτέλεσμα οι όμηροι να γίνουν δύο!

Η ανταλλαγή των ομήρων θα γίνει στο πανηγύρι του χωριού, όμως η εμφάνιση  δύο αντρών με όπλα θα καταστρέψει τη γιορτή…

 Δείτε το trailer:

