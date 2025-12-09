Νέο ξέσπασμα Τραμπ κατά του Ζελένσκι – «Να συγκεντρωθεί και να αρχίσει να αποδέχεται τα πράγματα, η Ρωσία έχει το επάνω χέρι»

Σε ακόμα μία επίθεση σε βάρος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την συνέντευξή του στο Politico, καθώς σε ένα ξέσπασμα οργής τον κατηγόρησε ότι κακώς δεν δέχτηκε τη συμφωνία ειρήνης και προειδοποίησε ότι η Ρωσία έχει το «πάνω χέρι» στον πόλεμο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ουκρανός ηγέτης πρέπει να «συγκεντρωθεί και να αρχίσει να αποδέχεται τα πράγματα», ενώ για τους Ευρωπαίους ηγέτες είπε ότι είναι αδύναμοι, μιλούν πολύ χωρίς να «επιτυγχάνουν» ειρήνη για τον ουκρανικό λαό.

Συγκεκριμένα για τον Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, τα σχέδιά του να υποβάλει μια αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση στην οποία θα έχουν αφαιρεθεί τα «προφανή αντιουκρανικά σημεία», ο Τραμπ εξέδωσε μια κατηγορηματική οδηγία: «Θα πρέπει να πάρει την απόφαση και να αρχίσει να δέχεται τα πράγματα».

«Η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα»

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ αύξησε την πίεση στον Ζελένσκι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς παρουσίασε ένα σχέδιο ειρήνης 28 σημείων, βασισμένο στο ιστορικό του συμφωνητικό για τη Γάζα.  Ωστόσο, το σχέδιο αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια, ιδίως όσον αφορά τις πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία και τα μέτρα προστασίας από μελλοντικές στρατιωτικές ενέργειες.

Όταν ρωτήθηκε αν το Κίεβο ή η Μόσχα έχουν μεγαλύτερη επιρροή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι η Ρωσία. Είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες δηλώσεις του μεγαλύτερου γιου του, Ντον Τζούνιορ, ο οποίος υπονόησε ότι ο Πρόεδρος ενδέχεται να αποχωρήσει από την Ουκρανία εάν οι τρέχουσες συνομιλίες δεν καταλήξουν σε ειρήνη.

Τι θα κάνει με την Ουκρανία

«Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι και εντελώς λάθος», διευκρίνισε ο Τραμπ. «Πρέπει να… ξέρετε, πρέπει να συνεργαστούν. Αν δεν διαβάσουν τις συμφωνίες, τις πιθανές συμφωνίες, τότε δεν θα είναι εύκολο με τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα, το πάνω χέρι».

Ο Τραμπ δήλωσε στη συνέντευξη ότι είχε παρουσιάσει ένα επικαιροποιημένο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο έλαβε θετικά σχόλια από ορισμένους Ουκρανούς αξιωματούχους, αν και ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν το έχει ακόμη εξετάσει.  «Θα ήταν ωραίο αν το διάβαζε», είπε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται καθώς η Ουκρανία αναμένεται να παρουσιάσει ένα αναθεωρημένο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας 20 σημείων στις ΗΠΑ, σήμερα Τρίτη.

Το Κίεβο δέχεται πιέσεις από τον Λευκό Οίκο να συμφωνήσει γρήγορα σε μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ προσπαθεί απεγνωσμένα να αντισταθμίσει ένα σχέδιο πρότασης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και θεωρείται ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Η χθεσινή συνάντηση κορυφής στο Λονδίνο

Η βιαστικά συγκληθείσα σύνοδος κορυφής της Δευτέρας (χθες) στο Λονδίνο, με οικοδεσπότη τον Βρετανό πρωθυπουργό Sir Keir Starmer και με τη συμμετοχή του Ζελένσκι, του Γάλλου Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και του Γερμανού καγκελαρίου Friedrich Merz, είχε σκοπό να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας.

Μετά τη συνάντηση, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι το αναθεωρημένο σχέδιο της Ουκρανίας περιλαμβάνει 20 σημεία, αλλά παραδέχτηκε ότι το μεγαλύτερο ζήτημα – η παράδοση εδαφών – παραμένει άλυτο.

«Η διάθεση των Αμερικανών, κατ’ αρχήν, είναι να βρεθεί ένας συμβιβασμός», είπε. «Φυσικά, υπάρχουν πολύπλοκα ζητήματα που σχετίζονται με το έδαφος, και δεν έχει βρεθεί ακόμη συμβιβασμός σε αυτό το θέμα».

Επανέλαβε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραχωρήσει κανένα τμήμα του εδάφους της.

17:35 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

12:51 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

12:07 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

11:50 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

