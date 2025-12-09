Live η κίνηση: «Έμφραγμα» στην άνοδο του Κηφισού – Έπεσαν πορτοκάλια στο οδόστρωμα, κλειστή η δεξιά λωρίδα

  • Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο της Λ. Κηφισού, καθώς έπεσαν πορτοκάλια από διερχόμενο φορτηγάκι στο οδόστρωμα.
  • Το περιστατικό συνέβη στην Κηφισιά, στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη. Η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας είναι κλειστή για τα οχήματα, προκειμένου να καθαριστεί ο δρόμος.
  • Ο οδηγός του φορτηγού, απ’ όπου έπεσε το εμπόρευμα, δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται. Λόγω του συμβάντος η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως την Κηφισιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο της Λ. Κηφισού, καθώς έπεσαν πορτοκάλια από διερχόμενο φορτηγάκι στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό συνέβη στην Κηφισιά, στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη. Σύμφωνα με την Τροχαία, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας είναι κλειστή για τα οχήματα, προκειμένου να καθαριστεί ο δρόμος.

Ο οδηγός του φορτηγού, απ’ όπου έπεσε το εμπόρευμα, δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται.

Λόγω του συμβάντος η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως την Κηφισιά.

