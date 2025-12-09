Τσουκαλάς: Έως τώρα οι αγρότες ήταν αόρατοι για την κυβέρνηση – Να ανασταλούν άμεσα οι υποχρεώσεις τους σε εφορία, ταμεία, τράπεζες και funds

«Εμείς στεκόμαστε δίπλα στα αιτήματα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα που τόσα δεινά τούς έχει σωρεύσει η κυβερνητική πολιτική», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς στην ΕΡΤNews, σημειώνοντας παράλληλα για τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομίας ότι το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει κάθε μορφή βίας και πως «αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά δεν βοηθάνε τον αγώνα των αγροτών».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε ότι «έως τώρα οι αγρότες ήταν αόρατοι για την κυβέρνηση» και «ορατοί έγιναν όταν βγήκαν στους δρόμους», για να τονίσει ότι «τα κλειδιά για να υπάρξει αποκλιμάκωση των μπλόκων τα κρατά η κυβέρνηση». «Δεν θα πούμε στους αγρότες το πώς θα διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους. Αυτή που διοργανώνει τον τρόπο κινητοποίησής τους είναι η κυβέρνηση. Στις 5 Δεκεμβρίου η συνάντησή των αγροτών με τον κ. Χατζηδάκη ακυρώθηκε, τώρα που βγήκαν στους δρόμους τους θυμήθηκαν;», διερωτήθηκε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πρέπει να αξιολογηθεί από τους πολίτες «ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε διάλογο ενώπιον και των υπόλοιπων μελών της εθνικής αντιπροσωπείας». «Αν αυτός είναι σοβαρός λόγος για να μην κάνει διάλογο με τους αγρότες και σήμερα να τους καταγγέλλει όπου είναι στους δρόμους, ενώ εκείνοι αρνήθηκαν να τους δει, νομίζω ότι ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα», συνέχισε.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, «η κυβέρνηση έπαιζε κρυφτό εδώ και μήνες με το θέμα της ευλογιάς», με αποτέλεσμα μια καταστροφική αδράνεια για το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Είπε ότι η καθυστέρηση των πληρωμών των αγροτών «είναι αποτέλεσμα του πλιάτσικου που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέροντας συγκεκριμένα: «Ο κ. Βορίδης το 2019 βρήκε 352.000 στρέμματα επιδοτούμενων βοσκοτοπικών εκτάσεων, την ίδια χρονιά τα έκανε 670.000 και το 2020 με τις αποφάσεις που ελήφθησαν τα εκτόξευσε στα 1.569.000. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς λειτούργησε, πώς δημιουργήθηκε ο χώρος για να οργανωθεί ένα τεράστιο σκάνδαλο». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τώρα που οι αγρότες αντιδρούν εκείνη «έρχεται και ενεργοποιεί τον χειρότερο κοινωνικό αυτοματισμό για να δυσφημήσει τον αγώνα τους». «Τα επίχειρα αυτής της στρατηγικής τρόμου και πόλωσης, εισπράττει σήμερα από την κοινωνία η κυβέρνηση», υποστήριξε.

Απαρίθμησε όσα πρότεινε εδώ και μήνες το ΠΑΣΟΚ για την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα αλλά «η κυβέρνηση έκλεινε τα αυτιά της». Σημείωσε ότι «πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να δούμε την επιβολή πλαφόν στα αγροτικά εφόδια και το ζήτημα της αναστολής δόσεων σε εφορία, ταμεία, funds και servicers. Ταυτόχρονα, πρέπει να δούμε το πώς θα γίνονται νωρίτερα οι δηλώσεις ΟΣΔΕ». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρεοκοπεί τους αγρότες «και έχει υπονομεύσει το μέλλον πολλών γενεών του πρωτογενούς τομέα και άρα το μέλλον της χώρας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι στην Εξεταστική Επιτροπή «κάθε απόπειρα συμψηφισμού από την κυβέρνηση για τα πεπραγμένα ετών στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καταρρεύσει παταγωδώς». Σχολίασε ότι «στην Εξεταστική βλέπουμε τα τζόκερ να πηγαίνουν σύννεφο και αυτά τα στελέχη να παραμένουν μέλη της Νέας Δημοκρατίας και ανθρώπους να παθαίνουν αμνησία και να μη θυμούνται με ποιους συνομιλούσαν» και πρόσθεσε: «Το αφήγημα περί χρόνιων παθογενειών και η προσπάθεια επίρριψης ευθυνών γενικά έχουν καταρρεύσει σε απευθείας μετάδοση και οι μάσκες έχουν πέσει».

«Η λογική που αντιτάσσουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας περί εγκληματικής οργάνωσης δεν ευσταθεί. Μία είναι η εγκληματική οργάνωση και έχει σκιαγραφηθεί πλήρως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι η “γαλάζια” εγκληματική οργάνωση που συντόνισε το μεγάλο φαγοπότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε και συμπλήρωσε: «Χωρίς να γνωρίζω την δικογραφία, δεν μπορώ να πιστέψω ότι στην περίπτωση που αναφέρει η κυβέρνηση υπάρχουν οι νομικές προϋποθέσεις ώστε να προκύψει ο χαρακτηρισμός αυτός. Εγκληματική οργάνωση σημαίνει ότι υπάρχει ιεραρχία, ενημέρωση και δομή πριν τελεστεί ένα αδίκημα».

Σημείωσε ακόμη ότι «αν το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση δεν θα είχε γίνει αυτό το φαγοπότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε θα περνούσαν υπουργοί ως θεατές από του υπουργείο». «Μόνη εξαίρεση, ενδεχομένως, ο κ. Γεωργαντάς που πήγε να τα συμμαζέψει και, όπως φαίνεται από τη δικογραφία, τον έδιωξαν για να συνεχίσουν τη λάθος συνταγή οι διάδοχοί του» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Στάθηκε και στο ζήτημα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ περιμένει την απάντηση της κυβέρνησης.

Με αφορμή τη χθεσινή εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία», είπε ότι «ο κ. Καραμανλής είπε το αυτονόητο – η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών δεν έδωσε απαντήσεις και υπάρχουν εύλογες σκιές στην εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης». «Αυτά τα είχε πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης σε πιο ήπια εκδοχή και όλοι είχαν βγει τότε στα κάγκελα καταγγέλλοντάς τον», σχολίασε, προσθέτοντας ότι περιμένει ένα σχόλιο από την κυβέρνηση «και σε αυτό, αλλά και σε όσα ακούστηκαν για μονοπρόσωπη άσκησης εξουσίας, για αδράνεια των θεσμών και για προσχηματική λειτουργία του Κοινοβουλίου».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως είναι φανερό ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική και ότι «η μόνη λύση και η μόνη εγγύηση και για την αποκατάσταση των θεσμών και των ανισοτήτων και του ρυθμού ανάπτυξης, που βαίνει συνεχώς μειούμενος, είναι το ΠΑΣΟΚ».

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «εμάς ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας. Προφανώς, θα απαντήσουμε σε κάθε στρατηγική, η οποία διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία αλλά το μόνο κόμμα το οποίο έχει εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο, το μόνο κόμμα το οποίο κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής».