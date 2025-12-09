Νέο Ψυχικό: Ισόβια και επιπλέον 6 χρόνια στον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του τοπογράφου – Ποινή κάθειρξης 9 ετών στον συνεργό του

Ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κι επιπλέον 6 χρόνια για πλαστογραφία και παράνομη οπλοχρησία-οπλοφορία, επέβαλε το

Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στον κατηγορούμενο ως φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024. Του επέβαλε, επίσης, και χρηματική ποινή 7.500 ευρώ.

Της Άννας Κανδύλη

Στον καταδικασμένο ως συνεργό του στο έγκλημα επεβλήθη ποινή κάθειρξης 9 ετών ενώ το δικαστήριο δεν του χορήγησε ανασταλτικό στην έφεση, όπως ζήτησε μέσω των συνηγόρων του, κι έτσι παραμένει στη φυλακή.

Το δικαστήριο αποφάσισε, επίσης, να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στον εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από γνωστό μεσίτη της Μυκόνου που είχε διαφορές με το θύμα κι έναν λογιστή που έδωσε πλαστά ΑΦΜ για τα οχήματα, που χρησιμοποιήθηκαν στην δολοφονία.