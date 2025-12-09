Νέο Ψυχικό: Ισόβια και επιπλέον 6 χρόνια στον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του τοπογράφου – Ποινή κάθειρξης 9 ετών στον συνεργό του

Σύνοψη από το

  • Ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 6 χρόνια για πλαστογραφία και οπλοχρησία, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη.
  • Στον καταδικασμένο ως συνεργό του στο έγκλημα επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 9 ετών, ενώ το δικαστήριο δεν του χορήγησε ανασταλτικό στην έφεση και παραμένει στη φυλακή.
  • Το δικαστήριο αποφάσισε, επίσης, να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στον εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από μεσίτη και λογιστή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

δολοφονία Ψυχικό

Ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κι επιπλέον 6 χρόνια για πλαστογραφία και παράνομη οπλοχρησία-οπλοφορία, επέβαλε το
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στον κατηγορούμενο ως φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024. Του επέβαλε, επίσης, και χρηματική ποινή 7.500 ευρώ.

Της Άννας Κανδύλη 

Στον καταδικασμένο ως συνεργό του στο έγκλημα επεβλήθη ποινή κάθειρξης 9 ετών ενώ το δικαστήριο δεν του χορήγησε ανασταλτικό στην έφεση, όπως ζήτησε μέσω των συνηγόρων του, κι έτσι παραμένει στη φυλακή.

Το δικαστήριο αποφάσισε, επίσης, να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στον εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από γνωστό μεσίτη της Μυκόνου που είχε διαφορές με το θύμα κι έναν λογιστή που έδωσε πλαστά ΑΦΜ για τα οχήματα, που χρησιμοποιήθηκαν στην δολοφονία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προτάσεις για ασφάλεια, εκπαίδευση και ποιότητα στη φροντίδα των ατόμων με Διαβήτη

ΙΣΑ: Παρέμβαση για τα ασυμβίβαστα και τις καθυστερήσεις αποζημίωσης των ιατρών στο Σύστημα Προέγκρισης Φαρμάκων

ΗΠΑ: Πρόσκληση Χατζηδάκη σε επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα -Τι είπε για τους πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής

Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τις αγορές – 4 στους 10 ζητούν πληροφορίες για προϊόντα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:25 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Με κατάγματα ηλικιωμένος που έπεσε σε ταράτσα – Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στις Αρχές της Θεσσαλονίκης, μετά την πτώση, υπ...
17:20 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Συνάντηση του περιφερειάρχη Κρήτης με αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων – «Μπορούν να δοθούν λύσεις»

Την Περιφέρεια Κρήτης επισκέφτηκε σήμερα αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων με επικεφαλής τον πρό...
17:10 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Καλαμάτα: Οργισμένες αντιδράσεις για τις πεταμένες πλάκες με ονόματα και φωτογραφίες νεκρών σε κοντέινερ απορριμμάτων

Σοβαρές αντιδράσεις και οργή έχει προκαλέσει στην Καλαμάτα η αποκάλυψη ότι μαρμάρινες πλάκες α...
16:58 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Πτώση μεγάλου δέντρου στη Χαριλάου – Καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή της Χαριλάου, ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα