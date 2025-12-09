Νέο Ψυχικό: Ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι για την δολοφονία του τοπογράφου

Ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, με πλειοψηφία 6-1, οι δύο κατηγορούμενοι για την δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024.

Της Άννας Κανδύλη

Κανείς από τους δύο κατηγορούμενους δεν ζήτησε ελαφρυντικά.

Σε λίγη ώρα αναμένεται το δικαστήριο να ανακοινώσει τις ποινές.

Υπενθυμίζεται ότι και η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή τους κάνοντας λόγο για ένα άρτια οργανωμένο και προμελετημένο έγκλημα, στο οποίο οι κατηγορούμενοι «ενήργησαν με ψυχρότητα, επιμονή και συντονισμό».