Καλύβια: Το βαρύ παρελθόν του Κρητικού που συνελήφθη με καλάσνικοφ και πιστόλια – Είχε στραγγαλίσει 73χρονη σε ηλικία μόλις 16 ετών

Παλιός γνώριμος των Αρχών είναι ο 37χρονος Κρητικός, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Καλύβια Αττικής για την «αποθήκη» με κλεμμένα αυτοκίνητα και μηχανές, όπου εντοπίστηκαν καλάσνικοφ, πιστόλια, γάντια καθώς ένα μπιτόνι με βενζίνη.

Το 2004, σε ηλικία μόλις 16 ετών, ο Κρητικός είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα κτηνώδες έγκλημα που προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο. Είχε στραγγαλίσει και βιάσει σε χωριό του νομού Ηρακλείου μία 73χρονη ανήμπορη γυναίκα.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα cretalive.gr, το DNA ήταν αυτό που «πρόδωσε» τον ανήλικο τότε δράστη με το «αγγελικό» προσωπείο. Μέσα σε μόλις 15 ημέρες από τη διάπραξη της φρικτής δολοφονίας, οι διωκτικές Αρχές κατάφεραν να φθάσουν στην σύλληψη του.

Την επομένη της δολοφονίας, περισσότεροι από 25 άνθρωποι κλήθηκαν να δώσουν γενετικό υλικό, ανάμεσα στους οποίους και ο ανήλικος, προκειμένου να σταλούν για ανάλυση. Στο μεσοδιάστημα μέχρι να βγουν οι απαντήσεις, ο 16χρονος συμπεριφερόταν λες και δεν είχε συμβεί το παραμικρό. Πήγαινε στη δουλειά, έβγαινε με φίλους, συμπεριφερόταν απολύτως φυσιολογικά. Μέχρι την στιγμή που οι τοπικές αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν ότι οι επίσημες απαντήσεις από την Αθήνα για το γενετικό υλικό και τα αποτυπώματα ήταν θετικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής, ο 16χρονος έπεσε σε αντιφάσεις. Ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι το μοιραίο βράδυ του φόνου είχε μεταβεί στο χωριό της γιαγιάς για να αγοράσει μία πίτσα, με πρόθεση να επιστρέψει αμέσως στο σπίτι του. Στην πορεία όμως και υπό το βάρος των συντριπτικών στοιχείων, αναγκάστηκε να ομολογήσει.

Όπως είχε ισχυριστεί, τότε, πήγε να της ζητήσει τον λόγο επειδή τον κατηγορούσε στο χωριό, δήθεν λογομάχησαν, της έβαλε ένα μαντήλι στο στόμα, εκείνη έχασε τις αισθήσεις της και αυτός την κακοποίησε σεξουαλικά.

Η «αποθήκη» με τα κλεμμένα οχήματα και τα όπλα

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, τα στελέχη του «ελληνικού FBI» προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου μετά τον εντοπισμό μίας «αποθήκης» με κλεμμένα αυτοκίνητα και μηχανές που εντόπισαν στα Καλύβια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα σε ένα από τα κλεμμένα οχήματα βρέθηκαν τρία καλάσνικοφ, δύο πιστόλια με σιγαστήρα, γεμιστήρες, φυσίγγια, γάντια, κράνη καθώς ένα μπιτόνι με βενζίνη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η έφοδος των αρχών στον συγκεκριμένο χώρο στα Καλύβια έγινε ύστερα από πληροφορία που είχαν στη διάθεσή τους για άτομο που έκανε διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο της έρευνας, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 37χρονο.

Ο οπλισμός που εντοπίστηκε έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση. Πάντως, οι έμπειροι αξιωματικοί του «ελληνικού FBI» εκτιμούν ότι πρόλαβαν κάποια δολοφονική επίθεση που σχεδιαζόταν σε βάρος ατόμου που είχε στοχοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, όταν ο 37χρονος είχε συλληφθεί το 2006 και καταδικαστεί για την ανθρωποκτονία, είχε οδηγηθεί στις φυλακές, αλλά είχε καταφέρει να αποδράσει. Στη συνέχεια συνελήφθη και πάλι. Ο 37χρονος, σύμφωνα με πηγές, έχει απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και για κατοχή όπλων.